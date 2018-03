Campeón de matemáticas: “Temía quedar con daño cerebral”

Claudio Espinoza, el estudiante peruano que se coronó campeón mundial de matemáticas en el 2003, reapareció en público luego de ser dado de alta tras un severo cuadro de tuberculosis miliar, una enfermedad que lo mantuvo postrado en una cama del hospital Hipólito Unanue.

Acompañado del Ministro de Salud, Abel Salinas, el joven se mostró agradecido con las autoridades del sector, quienes lo apoyaron durante la etapa crítica que vivió y en donde incluso llegó a pesar 35 kilos. Hoy no presenta ningún daño producto de la enfermedad.

“Temía que iba a tener daño cerebral, pero ahora estoy bien. Me estoy recuperando. Sin duda es una segunda oportunidad. La alimentación es un factor importante”, dijo Claudio Espinoza.

Claudio Espinoza se enfermó en Brasil en donde estudiaba un doctorado en matemáticas. Reconoció que “por motivos de estudios o cambios de horarios” descuidó su alimentación, ya que no tomaba desayuno ni cena.

“Yo no iba a ningún centro médico porque no me sentía enfermo. Yo me sentía bien. Porque esto ha sido gradual, no ha sido de golpe que de un día para otro me ha dado fiebre o algo”, afirmó.

El genio de las matemáticas indicó que en un solo mes ha subido 20 kilos de peso y que deberá seguir un tratamiento con pastillas una vez que sea dado de alta, por lo que permanecerá en el país.



