El Ministerio de Relaciones Exteriores coordinó el retorno al Perú de 38 ciudadanos peruanos que permanecían varados en Bolivia debido al bloqueo de carreteras que afecta a ese país. La repatriación se realizó en el avión presidencial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), con el apoyo de la Embajada del Perú en Bolivia y el Consulado General en La Paz.
El grupo estuvo conformado por catorce hombres, veinte mujeres y cuatro menores de edad. La aeronave partió desde la ciudad de La Paz y realizó una escala técnica en el aeródromo de La Joya, en Arequipa, para recargar combustible, antes de aterrizar en la Base Aérea del Grupo Aéreo N.º 8, en el Callao. A su llegada, los connacionales fueron recibidos por el director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares y por el comandante general del Ala Aérea N.º 2.
Según informó la Cancillería, esta es la segunda repatriación de peruanos desde Bolivia en el marco de la actual coyuntura. La primera operación se llevó a cabo el 12 de enero y permitió el retorno de 34 ciudadanos peruanos que también se encontraban afectados por la interrupción del tránsito terrestre.
Durante los días previos al vuelo, funcionarios de la Embajada del Perú y del Consulado General en La Paz acompañaron a los connacionales en el proceso de embarque y les facilitaron alimentación y alojamiento, como parte de las acciones de protección y asistencia humanitaria desplegadas por el Estado peruano.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó además que un reducido grupo de peruanos continúa recibiendo asistencia consular en La Paz. Las autoridades mantienen un monitoreo constante de su situación y evaluarán las condiciones logísticas y de seguridad para facilitar su pronto retorno al país.
En un comunicado oficial, la Cancillería reafirmó su compromiso de seguir desplegando los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad e integridad de los peruanos en el exterior y agradeció la disposición de la Cancillería boliviana para brindar el apoyo requerido durante estas operaciones.
