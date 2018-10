Candidatos exponen planes para solucionar problemas de Surco

Tres de los principales candidatos al sillón municipal de Surco participaron ayer en un debate organizado por El Comercio: Omar Montoro, del Partido Popular Cristiano; Gina Gálvez, de Somos Perú; y Juan Palma, de Restauración Nacional, expusieron sus propuestas para solucionar los problemas que preocupan a los vecinos del distrito. El debate completo, sobre seguridad, transporte, corrupción e infraestructura, puede ser visto en el sitio de Facebook de El Comercio.

1. ¿Qué medidas concretas plantea para reforzar la seguridad ciudadana?

OM: Hemos diseñado un plan para la seguridad que se llama Surco Sin Violencia, que tiene como principal componente la prevención del delito. Implementaremos 1.500 cámaras nuevas en el primer año. Además, vamos a reforzar las zonas periféricas con más presencia de serenos.

GG: Un primer pilar será trabajar con las instituciones; segundo, mejorar la infraestructura con un centro de control de seguridad integral, mejor logística y un aplicativo que permitirá contactarte con el sereno o policía más cercano; y el tercer componente será la seguridad preventiva.

JP: Haremos un trabajo integrado con la Policía Nacional y los vecinos. Incorporaremos más cámaras, también implementaremos un mapa virtual del delito que nos permitirá brindar información de lo que ocurre en nuestra zona. Invertiré en deporte; por eso recuperaré el estadio.

2. ¿Qué plantean para solucionar la congestión vehicular?

OM: Vamos a invertir en infraestructura vial de la mano con el alcalde de Lima. Estamos planteando hacer un viaducto que conecte la Raúl Ferrero, como primera etapa con la Panamericana Sur y posteriormente con la Vía Expresa. Proponemos un intercambio vial de dos niveles para el cruce de la Bolichera. Impulsaremos también la culminación de la Vía Expresa Sur.

GG: Nos comprometemos a reducir el tiempo de cruce en 30% en los primeros 100 días de gestión. Exigiremos que Lima termine las obras importantes que ha dejado de lado, como El Derby y el paso a desnivel en el óvalo Monitor. Nos comprometemos a mejorar la infraestructura vial del óvalo Primavera. En el caso de la ampliación del Paseo de la República, la vamos a hacer en subterráneo para ganar espacios.

JP: Haremos mucha gestión para exigir a Lima Metropolitana las obras que necesita el distrito. En la Bolichera, un paso a desnivel; en los cruces de Primavera con La Encalada y Primavera con Velasco Astete, otros pasos a desnivel. Además, vamos a tener que cambiar los semáforos antiguos por semáforos con sensores. Reubicaré los paraderos e invertiré también en educación vial.

3. ¿Qué mecanismos implementará para garantizar un gobierno municipal sin corrupción?

OM: Haremos una auditoría contable administrativa y financiera total de la administración saliente y la publicaremos para los vecinos de Surco. Cada acción de la municipalidad, cada proyecto se va a publicar antes, durante y después vía los medios digitales y la web.

GG: Desde el primer día lucharemos contra la corrupción. Pediremos una auditoría y que sea sancionado quien deba ser sancionado. A través de un aplicativo, los vecinos de Surco podrán acceder a información sobre qué se gasta y en qué se gasta en la municipalidad.

JP: Vamos a hacer una fiscalización y los resultados de la auditoría se los enviaremos a los vecinos para que sepan cómo estamos recibiendo la municipalidad. No me va a temblar la mano si tengo que denunciar al ex alcalde. Vamos a abrir el gobierno electrónico para que se eviten ir a la municipalidad.

