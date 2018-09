Cuando estábamos a punto de abordar el asiento de copiloto junto a Enrique Cornejo para la campaña #NoTePases, el aspirante al sillón municipal por Democracia Directa desistió de manejar por el temor a cometer una falta. “Puedo tener una distracción y generar un accidente de tránsito”, admitió. Sin embargo, aceptó nuestra propuesta de acompañarnos como pasajero para no dejar de cumplir el objetivo de esa mañana: enfrentarlo al caos vehicular de Lima para escuchar sus principales propuestas en materia vial.

Una de las principales iniciativas del plan de gobierno de Cornejo para el transporte de Lima es instalar un circuito de helipuertos. “En Lima solo hay 14 helipuertos certificados. Aumentarlos puede ser muy importante”, dice. ¿Pero a quién beneficiaría esta iniciativa? “A los ejecutivos”, respondió.

Más adelante, al advertirle que esta medida solo beneficiaría a un pequeño sector de la población, se retractó afirmando que no pretende solucionar un problema de transporte masivo con helicópteros, pero que ello sí le permitiría financiar un sistema de helipuertos para casos de emergencias que puedan atenderse viajando por aire.

Mientras estábamos atorados en el tráfico de San Borja, prometió reducir en 30 minutos el tiempo promedio que los ciudadanos dedican al transporte público en Lima, quienes hoy pasan hasta dos horas por tramo hacia el trabajo o estudios. “Ello a través de medidas como el establecimiento del ‘horario camionero’, por medio de un acuerdo con las principales empresas de transporte público”. Esta propuesta, que también ha sido ofrecida por el candidato Daniel Urresti, consiste en restringir el paso de vehículos pesados en las horas punta.

La entrada al Centro Histórico de Lima nos recibió con una gran cantidad de taxis informales, tráfico vehicular y semáforos mal ubicados. Fue entonces cuando dijo que, de ser alcalde, solicitará a las instituciones del sector público que un 30% de sus trabajadores opere desde casa (teletrabajo). “Además, propondré que la entrada de los colegios se adelante en 30 minutos. De las 8 a.m. a las 7:30 a.m.”, añadió. Cornejo también piensa construir nuevos ramales del Metropolitano, de manera que los buses lleguen hasta Carabayllo y Ancón.

—Bajo análisis—

Según Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, la promesa de reducir media hora el tiempo de viaje a través de la restricción del horario en que circulan los camiones no sería factible. “El tráfico no es generado por esos camiones, sino por la masiva demanda de taxis colectivos que son utilizados por los ciudadanos debido a que todavía no tenemos un sistema de transporte público eficiente”, dijo.



Alexandra Ames, representante de la Asociación Cruzada Vial, está en desacuerdo con la idea de instalar helipuertos como sistema de transporte público. “No va a ser la solución y además noto alguna intención segregacionista al apuntar solo al público ejecutivo”, dijo. “Sin embargo, me gustaría que sí se aprovechen los pisos superiores no utilizados de los edificios para casos de emergencias”, añadió.

María Jara, representante de la asociación Transitemos, agregó que las propuestas de Cornejo no apuntan a resolver el problema de fondo. “En la ciudad hay 16 millones de viajes al día y el 30% son viajes cortos. La situación se podría resolver fomentando los desplazamientos seguros para peatones y ciclistas”, dijo.