La caída de una parte del techo de la Jefatura Policial Provincial de la Policía Nacional (PNP) de Cañete originó que la municipalidad de esa jurisdicción declarara inhabitable dicha instalación.

Según informó ‘24 Horas’, el hecho dejó dos efectivos policiales heridos. Al respecto, el subgerente del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) de Cañete, Alejandro Amoretti, señaló que algunos ambientes presentan serios daños estructurales.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana de este lunes 18 de mayo en las oficinas donde funcionan las áreas de Seguridad del Estado y la División de Investigación Criminal (Divincri).

Producto de la caída, los suboficiales de tercera PNP Jhoset Yeremi Cruz Torres y Alexander Carvajal Champi sufrieron golpes y cortes en la cabeza, siendo trasladados de emergencia al Hospital Regional de Cañete para recibir atención médica.

Tras lo sucedido, personal de Defensa Civil Provincial llegó hasta la dependencia policial para realizar una evaluación técnica de la infraestructura. Según trabajadores del lugar, no sería la primera vez que ocurre un hecho similar.

Explicaron que meses atrás parte de un pasillo también presentó desprendimientos. Detallaron que, incluso, existiría un informe previo que advertía que dichos espacios no debían continuar siendo utilizados.

Cabe indicar que el caso ha generado preocupación entre familiares de los policías y la población local, quienes cuestionan las condiciones en las que laboran los efectivos del orden.

Además, denunciaron que las recomendaciones de Defensa Civil no habrían sido acatadas por los altos mandos policiales. En tanto, hasta el momento, la Policía Nacional evitó brindar declaraciones sobre lo ocurrido.