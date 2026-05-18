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Dos policías resultaron heridos por caída de techo de un local de la PNP en Cañete. (Foto: Captura 24 Horas)
Dos policías resultaron heridos por caída de techo de un local de la PNP en Cañete. (Foto: Captura 24 Horas)
Por Redacción EC

La caída de una parte del techo de la Jefatura Policial Provincial de la Policía Nacional (PNP) de Cañete originó que la municipalidad de esa jurisdicción declarara inhabitable dicha instalación.

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