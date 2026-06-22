Ballena aparece varada en litoral de Cañete y atrae a decenas de curiosos. (Foto: X/@incasico)
Ballena aparece varada en litoral de Cañete y atrae a decenas de curiosos. (Foto: X/@incasico)
Por Redacción EC

Una ballena fue hallada varada el último domingo 21 de junio en una playa del distrito de Asia, en la provincia de Cañete, región Lima. El hallazgo movilizó a especialistas del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), quienes iniciaron las investigaciones para determinar el estado del cetáceo y las acciones que se adoptarán en las próximas horas.

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