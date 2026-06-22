Una ballena fue hallada varada el último domingo 21 de junio en una playa del distrito de Asia, en la provincia de Cañete, región Lima. El hallazgo movilizó a especialistas del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), quienes iniciaron las investigaciones para determinar el estado del cetáceo y las acciones que se adoptarán en las próximas horas.

Hasta el cierre de este informe, el animal permanecía tendido sobre la arena mientras la zona era resguardada por efectivos de la Policía Nacional del Perú. Este lunes, decenas de personas llegaron al lugar para observar de cerca al mamífero marino.

Las autoridades realizan evaluaciones para determinar las condiciones en que fueron hallados los animales y descartar posibles riesgos ambientales. (Foto: X/@incasico)

Según la información preliminar, la ballena mide aproximadamente seis metros de longitud y presenta una coloración gris con manchas blancas en la región ventral. Las autoridades aún no han precisado la especie ni las posibles causas que provocaron su varamiento.

Imarpe lidera las diligencias técnicas relacionadas con el cetáceo. A estas labores también se sumarán especialistas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), instituciones que evaluarán el estado del animal y definirán las medidas que correspondan.

El caso ha generado preocupación debido a que no se trata del único hallazgo de fauna marina reportado en la zona durante los últimos días. De acuerdo con información difundida por las autoridades, el domingo también fueron encontrados un lobo marino muerto y numerosas aves sin vida en sectores comprendidos entre las playas Gaviotas, El Rosario y Pasamayito, todas ubicadas en el distrito de Asia.

Encuentran ballena, un lobo marino muerto y aves sin vida en playas de Asia. (Foto: X/@incasico)

Las entidades involucradas señalaron que las evaluaciones permitirán determinar si existe alguna relación entre estos hallazgos y establecer las condiciones en las que fueron encontrados los animales.

Mientras continúan las inspecciones, las autoridades exhortaron a la población a no acercarse ni manipular a los ejemplares hallados, a fin de facilitar el trabajo de los especialistas y evitar posibles riesgos sanitarios.

Los resultados de las pericias serán determinantes para esclarecer las causas del varamiento de la ballena y de la presencia de otros animales muertos en el litoral de Asia.