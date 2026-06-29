Temblor de magnitud 3.5 remeció la provincia de Cañete, informó el IGP. (Foto: IGP)
Temblor de magnitud 3.5 remeció la provincia de Cañete, informó el IGP. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un nuevo sismo se registró la tarde de hoy, lunes 29 de junio. La magnitud fue de 3.5 y tuvo una profundidad de 57 kilómetros y 18 kilómetros al suroeste del San Vicente de Cañete, Cañete - Lima.

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