Un nuevo sismo se registró la tarde de hoy, lunes 29 de junio. La magnitud fue de 3.5 y tuvo una profundidad de 57 kilómetros y 18 kilómetros al suroeste del San Vicente de Cañete, Cañete - Lima.
Un nuevo sismo se registró la tarde de hoy, lunes 29 de junio. La magnitud fue de 3.5 y tuvo una profundidad de 57 kilómetros y 18 kilómetros al suroeste del San Vicente de Cañete, Cañete - Lima.
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De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 7:13 de la mañana y alcanzó una intensidad de grado II.
En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.
REPORTE SÍSMICO:— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 29, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0390
Fecha y Hora Local: 29/06/2026,07:13:12
Magnitud: 3.5
Profundidad: 57 km
Latitud: -13.22
Longitud: -76.46
Intensidad: II San Vicente de Cañete
Referencia: 18 km al SO de San Vicente de Cañete, Cañete - Limahttps://t.co/V7PSEXugTZ
Zona sísmica activa
Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.
Mochila de emergencia ante sismo
De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.
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También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.
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