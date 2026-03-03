Gran incertidumbre y malestar ha generado entre los taxistas la decisión del Ministerio de Energía y Minas (Minem) de restringir desde este lunes, en Lima y Callao, la venta de combustible GNV a vehículos menores, como taxis, en grifos y estaciones de servicio. Esta medida también incluye a vehículos de carga, coasters, mototaxis y autos particulares. ¿La razón? Una fuga de gas y posterior deflagración a la altura de la zona KP43 del sistema de ductos de Transportadora de Gas del Perú (TGP), ubicado en el distrito de Megantoni, Cusco.

Asimismo, dicha cartera establece como prioridades el abastecimiento de GNV para consumidores residenciales y comerciales, así como el transporte público masivo de pasajeros cuyo único combustible de uso sea el GNV, por ejemplo, los buses del Metropolitano.

Medida se debe a una fuga de gas y posterior deflagración a la altura de la zona KP43 del sistema de ductos de Transportadora de Gas del Perú, ubicado en el distrito de Megantoni, Cusco. (Foto: Antonio Melgarejo)

El Comercio recorrió algunos grifos de la capital y pudo observar una situación poco alentadora: papeles pegados que indicaban sobre la restricción a la venta de combustible GNV a vehículos menores, algunas colas de taxis que pugnaban para que sean abastecidos y el descontento de conductores, en su mayoría taxistas, quienes lucían molestos e indignados por esta decisión.

Algunos de ellos comentaron que se sienten discriminados por las autoridades del Gobierno, ya que afirman que esta medida los perjudica muy seriamente. “Tendremos que usar gasolina, lo que no es más rentable para nosotros. Por algo hicimos la conversión”, dijo uno de ellos.

Otro taxista refirió que todo esto incurrirá en más gatos para ellos y menos ingresos durante los días en que rija esta medida del Gobierno. Agregó que sostuvo que recorrió más de siete estaciones de servicio de la capital, entre San Martín de Porres, Breña, La Victoria, Surquillo, y en ninguno había.

¿Qué dicen las entidades?

Tras la fuga y deflagración en instalaciones de TGP en la región Cusco, a través de la Resolución Directoral N°020-2026-MINEM/DGH del 1 de marzo, el Minem dispuso que el volumen disponible de gas natural en las tuberías se asigne prioritariamente al suministro de hogares, comercios y establecimientos de GNV que abastezcan a ciertos medios de transporte público masivo.

El documento oficial también indica que “no están incluidos en esta priorización los vehículos de carga, vehículos livianos como taxis, coaster, mototaxis, entre otros”. De modo que ningún otro vehículo, más que buses de transporte público, podrá abastecerse de gas natural.

“Lo que queda (de GNV) es para priorizar el tema del transporte masivo de pasajeros, y en este caso el transporte masivo de pasajeros con lo que queda solamente alcanza para vehículos como por ejemplo el Metropolitano, pero no alcanza para los vehículos livianos, taxis, por ejemplo”, detalló.

El Comercio recorrió algunos grifos de la capital y pudo observar largas colas de taxis. (Foto: Antonio Melgarejo)

Esa medida, explicó el comunicado del Minem, permite adoptar acciones extraordinarias para asegurar la continuidad del abastecimiento energético, priorizando el suministro del gas para uso residencial y servicios esenciales a fin de evitar desabastecimientos y garantizar la estabilidad del sistema, mientras se evalúan las acciones correctivas.

Martín Mejía Del Carpio, director general de Cálidda Perú, resaltó que vender dicho tipo de combustible obviando la restricción a cierto tipo de vehículos se encuentra prohibido. “No te deberían vender porque si no están violando la norma, violando la ley. Hoy día la norma dice que estamos en emergencia y los grifos no podría abastecer a ningún vehículo liviano tampoco”, manifestó.

Consultado por el tiempo que podría tomar el restablecimiento de la venta de GNV para vehículos menores y otros, el representante de Calidda afirmó que la emergencia se extendería aproximadamente por dos semanas, es decir hasta quincena de marzo. “Ellos (Minem) preliminarmente en el comunicado que han sacado indican que la restricción es por 14 días mientras demoran en el tema de la reparación de su ducto”, afirmó.

Taxis y otros vehículos menores no podrán abastecerse de GNV, solo de gasolina. (Foto: Antonio Melgarejo)

En tanto, tras la emergencia, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) señaló que supervisará que la asignación y distribución del gas natural disponible se efectúe conforme a los criterios establecidos por el Minem.

Añadió que desde el primer momento desplegó su equipo de fiscalización para supervisar las acciones adoptadas por TGP tras la deflagración y que viene verificando el cumplimiento de la normativa técnica y de seguridad vigente.

Lo dicho por el titular del Minem

En entrevista con RPP, el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, admitió que los conductores tendrán que recurrir a combustibles alternativos mientras se soluciona la avería en el sistema de ductos de Transportadora de Gas del Perú.

A pesar de que inicialmente se esperaba que las reservas en las estaciones de servicio fueran suficientes, el ministro reconoció que la rotura del ducto ha afectado directamente el suministro para el sector transporte.

Taxis son los más afectados con esta restricción de venta de GNV en grifos. (Foto: Antonio Melgarejo)

Al ser consultado sobre qué medidas deben tomar los taxistas que no logran encontrar gas, Alfaro fue directo y expresó que “en una emergencia, van a tener que echar gasolina”.

El ministro explicó que, si bien algunos grifos aún cuentan con reservas, otros han agotado su stock rápidamente debido a la alta demanda y la interrupción del flujo desde la planta.

Asimismo, Alfaro exhortó a los conductores a denunciar abusos. Recordó que el Osinergmin y otras autoridades tienen el encargo de sancionar y multar a quienes especulen con el precio del combustible en el contexto actual.

¿Precios de taxis podrían subir?

El director general de Cálidda Perú sostuvo que el desabastecimiento de combustible GNV para los vehículos menores no debería significar un problema para aquellos que tienen un motor dual capaz de funcionar con combustibles fósiles, a los que deberán recurrir durante el tiempo que dure la emergencia.

Además, indicó que solo en Lima y Callao hay más de 300 mil vehículos que tienen habilitado el sistema dual.

Para Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), toda esta situación va a repercutir en la economía de los taxistas, ya que aquellos duales tendrá que recurrir al abastecimiento de sus vehículos con gasolina, combustible que es mucho más caro que el gas natural.

Se estableció como prioridades el abastecimiento de GNV para consumidores residenciales y comerciales, así como el transporte público masivo de pasajeros. (Foto: Antonio Melgarejo)

“El GNV es una matriz energética de menor costo y es mucho más amigable para el medio ambiente. Los taxistas van a tener que consumir gasolina, y estos es más caro. Un 35% más aproximadamente”, dijo.

Según datos de la Asociación Automotriz del Perú, un conductor que recorría en promedio 200 km diarios y gastaba alrededor de S/ 20 al día en GNV deberá ahora invertir más de S/ 70 diarios en gasolina, lo que implica que sus costos mensuales de operación podrían triplicarse de unos S/ 600 a más de S/ 2,100, ante la escasez del combustible más barato y la subida internacional de los precios del petróleo.

Asimismo, Ojeda agregó que es muy probable que el costo de los pasajes y tarifas incremente, lo que extiende la afectación a los usuarios. “Aquel que se cambió a GNV no le queda otra cosa que ser dual y usar el tema de la gasolina. Les va a afectar el bolsillo tanto al taxista como al usuario“, expresó Ojeda.

El dirigente también criticó que no haya habido un plan de contingencia y de prevención ante un hecho de tal magnitud, como es la rotura de un ducto.

“El 30% de gas natural se devuelve a Camisea ¿Hemos tenido que esperar esto para que la situación se agrave más? La situación es muy crítica, afectando a gran parte del emprendedor, al taxista. Hay gente acá que tiene que responsabilizarse", indicó.

TGP se pronuncia

Por su parte, TGP emitió también un comunicado, en el que informa que la emergencia ocurrida en el KP43 de su sistema de transporte por ductos fue controlada oportunamente por un equipo técnico especializado desplegado en la zona y que están realizando acciones para determinar la causa del incidente.

Indicó que como medida de seguridad resulta inevitable paralizar el servicio de transporte de gas en el tramo afectado para aislar la zona, analizar el estado de la infraestructura e iniciar las actividades para la recuperación del servicio.

Solo en Lima y Callao hay más de 300 mil vehículos que tienen habilitado el sistema dual. (Foto: Antonio Melgarejo)

De igual manera, confirmó lo señalado por el Minem, precisando que el suministro de gas se mantiene parcialmente activo, priorizándose el abastecimiento del mercado local, a fin de atender a las familias, comercios y garantizar los servicios esenciales.

Por último, añadió que se aplicarán restricciones temporales a los usuarios industriales y eléctricos, mientras se ejecutan los trabajos necesarios para superar de forma segura y definitiva la contingencia registrada.