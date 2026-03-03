Por Hernán Medrano Marin

Gran incertidumbre y malestar ha generado entre los taxistas la decisión del Ministerio de Energía y Minas (Minem) de restringir desde este lunes, en Lima y Callao, la venta de combustible GNV a vehículos menores, como taxis, en grifos y estaciones de servicio. Esta medida también incluye a vehículos de carga, coasters, mototaxis y autos particulares. ¿La razón? Una fuga de gas y posterior deflagración a la altura de la zona KP43 del sistema de ductos de Transportadora de Gas del Perú (TGP), ubicado en el distrito de Megantoni, Cusco.

