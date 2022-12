En La Victoria, trabajadores municipales de diferentes áreas indicaron que han recibido varias promesas de pago, pero que no se han cumplido.

Frente a esto, el alcalde de dicho distrito, Luis Gutiérrez, admitió que ha habido un retraso en el pago de las remuneraciones, y que antes de culminar el año se cumplirá con abonar los sueldos. “Hemos tenido un contratiempo. La municipalidad vive de la recaudación tributaria, pero en estas fechas se efectúan pocos pagos”, dijo a Canal N.

Este problema se ve reflejada en la acumulación de basura en varios puntos del distrito, ya que el personal encargado del recojo de desperdicios ha paralizado sus actividades.

En La Victoria, el personal de recojo de residuos paralizó sus labores. (Foto: Alessandro Currarino)

En tanto, en Jesús María, 30 trabajadores encargados de la limpieza pública organizaron ayer un plantón frente a la oficina de la Subgerencia de Parques, Jardines y Limpieza Pública del distrito, para exigir el pago del sueldo de diciembre. Además, hace unos días, un grupo de serenos denunció que a unos 200 agentes no se les había pagado diciembre.

Representantes de la Municipalidad de Jesús María indicaron a este Diario que el pago está programado para este viernes 30.

En San Isidro, personal denunció el cese repentino de más de 200 serenos, quienes protestaron frente a la sede del municipio.

En San Isidro se denunció el despido de más de 200 serenos. (Foto: Hugo Curotto)

Posibles razones

El abogado José Manuel Villalobos, experto en gobiernos locales, dijo a este Diario que dos de los principales factores que originan la falta de pagos a trabajadores municipales es el mal manejo presupuestario y los distintos regímenes laborales en el sector público.

“Por lo general, los presupuestos para las remuneraciones están garantizados. El problema surge con los varios tipos de contrato y sus implicancias. Algunos de los trabajadores más afectados son los contratados bajo locación de servicios”, explicó.

Agregó que si al término de la gestión esta no ha realizado el pago de remuneraciones, pasa como devengados para la nueva administración. En ese caso se tiene que hacer unos trámites para el pago de esas deudas con el nuevo presupuesto asignado.

Sin embargo, si la falta de pagos se debe a temas de corrupción se tendrán que aplicar haber las acciones penales y administrativas correspondientes. “La Contraloría deberá detectar si hubo alguna irregularidad o algún delito”, dijo.

Por su parte, José Naupari, especialista en temas electorales, consideró que varias gestiones municipales optan por no cumplir con sus obligaciones de pago de sueldos, porque no ven incentivo alguno para hacerlo. Más aún si se trata de personal que probablemente no sea renovado por la gestión entrante.

“Son conscientes que los efectos del incumplimiento contractual los va a asumir la próxima gestión. Prefieren no asumir su responsabilidad”, sostuvo.