La salida de los asistentes al concierto de Gorillaz del lunes 23 de noviembre generó problemas durante varias horas de la madrugada de hoy debido a las dificultades de circulación en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 32, en el distrito de Lurín. La concentración de público en los alrededores del recinto coincidió con el desplazamiento de vehículos particulares, taxis y unidades de transporte contratadas para trasladar a los asistentes.

El evento se desarrolló la noche del lunes y tuvo como hora de inicio programada las 9:30 p.m. Las puertas del establecimiento habían abierto a las 4:30 p.m., mientras que la programación previa contempló actividades desde las 7:00 p.m.

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Caos a la salida del concierto de Gorillaz. Salidas mal señalizadas, pocas y angostas. La gente se asfixiaba por la aglomeración. Mucho tráfico y peatones caminando en las pistas, porque no hay veredas. Muchos no encuentran sus buses contratados https://t.co/NOVn18knja — Gato Encerrado (@gatoencerrado2) November 24, 2026

La organización había previsto una asistencia aproximada de 36.000 personas entre todas las localidades. Según publicaciones en redes sociales de asistentes al Lurín Live, esta gran cantidad de personas significó un problema al momento de salir.

El público tuvo problemas por los pocos accesos y salidas señalizadas del recinto donde se presentó Gorillaz, a lo que se sumó la ausencia de veredas anchas que soporte el alto flujo de peatones. Asimismo, hubo caos en el estacionamiento designado por los organizadores debido a la alta concentración de carros que no podían fluir libremente hacia la Panamericana Sur.

Gorillaz fue hermoso pero pero cerrar los accesos y mandarnos a todos los de general y vip por una sola vía pudo ser una trampa mortal. A eso se suma que las pantallas eran tan chicas que mucha gente en general no veía nada. Una pena la organización pero 1000 puntos la banda. https://t.co/sKaolUac49 — Paola M (@yosoypao) November 24, 2026

Las dificultades de transporte ya habían sido advertidas antes del espectáculo. El cambio de sede desde Arena 1 Park, en San Miguel, hacia Lurín generó cuestionamientos por los tiempos de desplazamiento y las complicaciones que podía representar el retorno a sus domicilios después del evento, especialmente al tratarse de un lunes.

Para facilitar la salida, la organización había anunciado rutas de buses con destinos en Puente Benavides, el trébol de Javier Prado y Puente Santa Anita. También se habilitaron zonas de estacionamiento y puntos diferenciados para el embarque de transporte particular, taxis y vehículos particulares. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para facilitar una salida ordenada del concierto.