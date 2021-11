Conforme a los criterios de Saber más

Caminar por las calles de Mesa Redonda y mantener el distanciamiento social es una misión imposible para cualquier transeúnte. En un recorrido por esta zona comercial, El Comercio comprobó que pese a los esfuerzos de la Policía Nacional y los serenos de la Municipalidad de Lima, los angostos pasajes lucen abarrotados de ambulantes, estibadores y gran cantidad de personas, cuya afluencia a este sitio ha aumentado en los últimos días debido a la campaña navideña y de fin de año. Todo este desorden, caos y demás ingredientes generan un coctel idóneo para la propagación del COVID-19.

La mayor congestión ocurre en los jirones Ayacucho y Cusco, donde las personas avanzan como en procesión. A esto se suma que muchas personas no utilizan bien las mascarillas o simplemente no las llevan puestas. Es decir, los protocolos de bioseguridad no son respetados por todos, y quienes sí los cumplen de todas formas se ven afectados por las aglomeraciones.

Esta situación se está empezando a vivir también en Gamarra y se teme que con el pasar de los días se replique en sitios como el Jirón de La Unión, centros comerciales, entre otros.

Un sector de la población no cumple estrictamente con los protocolos, como el buen uso de la mascarilla. (Foto: Jorge Cerdán)

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), emitió recientemente una alerta epidemiológica en la que da cuenta de un incremento significativo de casos de COVID-19 en ocho regiones del país, que ya están en un nivel de riesgo alto.

De acuerdo con la alerta, al 21 de noviembre (en la semana epidemiológica 45) se observa un incremento del 19% de casos (6.291) en comparación con la semana 43 (5.811).

Según el análisis elaborado por el CDC, existe una alta probabilidad de que aumente aún más el número de casos debido al desplazamiento de la población para participar en reuniones sociales por Navidad y fin de año. Por ello, instó a las autoridades competentes a promover el fortalecimiento de los servicios de salud y las actividades de vigilancia en los establecimientos sanitarios públicos y privados.

Esta realidad se ha visto reflejada en la disponibilidad de camas hospitalarias. Essalud informó el último jueves que el 57% de camas del Centro de Atención y Aislamiento Temporal COVID-19 de la Villa Panamericana, en Villa El Salvador, se encuentran ocupadas por 1.138 personas. El médico Juan Oriundo, director de esta sede, precisó que los contagios se incrementaron en pacientes de entre 31 y 64 años, que representan casi la mitad del total de ingresos (564). Esta cifra es mayor a la registrado a fines de octubre (537).

—Aglomeraciones—

En diálogo con este Diario, el médico y director de Gestión de Proyectos de la Universidad Científica del Sur, Percy Mayta-Tristán, recordó que las aglomeraciones vinculadas a las compras y fiestas navideñas y de fin de año estuvieron relacionadas con el inicio de la segunda ola en diciembre del 2020, por lo que el riesgo de un nuevo repunte de contagios en las próximas semanas en muy alto.

“Hoy tenemos un repunte de casos que ya algunos podrían calificar como el inicio de una tercera ola. Entonces, es claro el riesgo de que estas aglomeraciones puedan contribuir a mayores contagios, considerando que la variante delta, predominante en el país, es mucho más transmisible”, señaló.

En un recorrido por Mesa Redonda, El Comercio comprobó que los angostos pasajes lucen abarrotados de ambulantes, estibadores y gran cantidad de personas. (Foto: Jorge Cerdán)

Respecto al incumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de la población, explicó que se trata de un fenómeno conocido como “fatiga pandémica”, que no es exclusivo del Perú.

“Se trata de responsabilidad. Vamos a convivir con el virus, y mientras haya transmisión y todavía no una alta vacunación, al menos del 80% con dos dosis, hay que seguir usando mascarillas en lugares cerrados, poco ventilados o con aglomeración de personas”, sostuvo.

La decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Josefa Vásquez, lamentó el aumento de casos de coronavirus y el incumplimiento de las medidas del Gobierno por parte de un sector de la población.

“Sabemos que existe una congestión de personas por las fiestas navideñas y que los casos están en aumento. Además, las medidas del Estado no están siendo cumplidas, mucha gente ya no usa mascarillas, no tiene las dos dosis de la vacuna y eso incrementa el riesgo de contagio”, comentó.

Agregó que esta situación podría devenir en una eventual tercera ola del COVID-19.

—Recomendaciones—

Vásquez consideró que falta una campaña masiva de difusión a fin de promover el cumplimiento de los protocolos y así evitar la escalada del virus. También resaltó la necesidad de concientizar a la población para que acuda a vacunarse.

“Tenemos que hacer que la población apueste por vacunarse, ser agresivos en campañas de información. Los alcaldes pueden ayudar con la vigilancia de los aforos, poner énfasis en el uso de la mascarilla y lavado de manos”, añadió.

Mayta-Tristán dijo que el ingreso a zonas de comercio intenso (Gamarra, Mesa Redonda, etc.) solo de personas con dos dosis permitiría reducir el riesgo de contagio. “Sería ideal implementarlo desde 1 de diciembre que crece el flujo comercial”, indicó.

La comuna de Lima ha prometido controlar aforos y luchar contra el caos en Mesa Redonda, a donde solo podrán entrar personas con las dos dosis.

—Vacunación—

Hoy y mañana se llevará a cabo el décimo segundo VacunaFest en Lima Metropolitana y el Callao. El Minsa informó que en esta nueva jornada se continuará inmunizando a personas desde los 12 años, y además se aplicará las dosis de refuerzo a los ciudadanos de 18 años a más.

