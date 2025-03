Un usuario del Metropolitano fue captado mientras desatornillaba una de las barandas de la parte trasera del bus en plena ruta. Al ser increpado por otros pasajeros, argumentó que lo hacía por comodidad y para facilitar su descenso.

El hecho ocurrió cuando los pasajeros notaron que el hombre utilizaba un destornillador eléctrico para aflojar los tornillos de la estructura metálica. Ante los reclamos, respondió que no estaba causando daño, sino que simplemente quería quitar la baranda porque, según él, le dificultaba bajar.

“Estoy velando por mi comodidad, porque no me gusta ir apretado como ustedes. Yo no estoy destruyendo, estoy sacando nada más. Quiero sacarlo porque al momento que voy a bajar va a estar difícil”, señaló.

Pese a los reclamos, el sujeto continuó con la acción sin inmutarse, incluso sonrió mientras seguía desatornillando. Junto a él, otro hombre permanecía sentado en la parte posterior del bus, una zona donde no está permitido viajar.

El incidente generó indignación en redes sociales, donde los usuarios criticaron la actitud del pasajero y la falta de reacción de los testigos. Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades del Metropolitano tomarán medidas sobre el caso.