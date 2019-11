A continuación, un repaso de las noticias que marcaron la semana en el ámbito policial, judicial y social en Lima y el interior del país.

1. Captura Edwin Donayre

El excongresista Edwin Donayre fue capturado la noche del último jueves por la Policía Nacional del Perú (PNP), tras permanecer casi 6 meses prófugo de la justicia. Su detención se realizó a las 7:55 p.m., en la avenida Buenos Aires, cerca de la plaza de armas del distrito de Puente Piedra.

Tras su detención, Donayre fue trasladado en helicóptero desde Puente Piedra hasta la sede del Ministerio del Interior, en San Isidro. Desde allí fue llevado a la sede de Requisitorias. Según detallaron fuentes de la PNP, desde hace dos semanas el excongresista llegó a la capital desde Huaraz y alquiló un cuarto en ese distrito de Lima norte.

Como se recuerda, Edwin Donayre fue condenado en agosto del 2018 a cinco años y seis meses de prisión por el caso Gasolinazo. No obstante, esta no se pudo ejecutar debido a que el entonces congresista tenía inmunidad parlamentaria y no se trataba de una sentencia firme. Al respecto, el Poder Judicial solicitó al Congreso que se le quite esta prerrogativa, pero no se aprobó dicho pedido debido a que la mayoría del Parlamento arguyó que se debería esperar una sentencia en segunda instancia.

Por su parte, la Corte Suprema confirmó la sentencia por 5 años en contra de Donayre el 28 de abril del 2019 y con ello, el pleno del Legislativo recién aprobó el levantamiento de su inmunidad cuatro días después. En dicha oportunidad Edwin Donayre no se presentó a la sesión plenaria, y la justicia ordenó su ubicación y captura.

2. Tía María

El Consejo de Minería, ente autónomo adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem), resolvió declarar infundados los tres recursos de revisión presentados contra la licencia de construcción del proyecto minero Tía María, el último miércoles. Por lo tanto, se mantiene la licencia entregada por la Dirección General de Minería (DGM) a Southern Perú. La licencia, a través de la Resolución N° 328-2019 del 8 de julio, autorizó el inicio de la etapa de construcción de la concesión de beneficio en los distritos de Mejía y Cocachacra, en la provincia arequipeña de Islay.

Los recursos comprendieron los presentados el 19 de julio por el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica; el del 23 de julio presentado por el Frente de Defensa de los Trabajadores y Accionistas Minoritarios de Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A.; y el del 31 de julio, presentado por la Junta de Usuarios del Valle de Tambo.

Ante esta situación, el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, dijo que el problema que se mantiene en el Valle de Tambo por el proyecto minero Tía María se agrava y considera que “hay un doble discurso” respecto a la viabilidad del mismo.

En declaraciones a la prensa, lamentó que el Consejo de Minería (CM) haya fallado a favor de la construcción del proyecto minero y anunció que presentarán una medida cautelar ante el Poder Judicial para revertir la decisión del Consejo de Minería. “Espero que el Poder Judicial sea autónomo”, opinó.

3. Balcón derrumbado

El balcón de una casona ubicada en la cuadra 3 del jirón Carabaya en el Centro de Lima se desplomó la madrugada del último lunes. Tras el incidente, no se reportó ningún herido.

Por su parte, la Municipalidad de Lima informó que luego del desplome del balcón evalúan declarar la inhabitabilidad de dicho inmueble a fin de resguardar la seguridad de las personas. A través de un comunicado, la comuna indicó que, en coordinación con el Ministerio de Cultura (Mincul), se realizaron los trabajos de limpieza de la zona y el registro de las piezas del balcón que se encuentran a buen recaudo para su posterior restauración.

De acuerdo con el análisis inicial realizado por su personal técnico, el derrumbe habría ocurrido “como consecuencia del colapso de una de las vigas de la primera planta, lo que causó el derrumbe del 30% del predio, afectando también el balcón”.

4. Universidad San Luis Gonzaga de Ica

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó -el último lunes- el licenciamiento a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (Unica), debido a que dicha casa de estudios no reúne las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.

Según detalla la Sunedu, la Unica no presentó información completa en sus planes de estudios. Muchos de ellos no indican la modalidad de estudios, el grado académico que otorgan ni el título profesional que alcanzan, no señalan el perfil del graduado y carecen de malla curricular. Además, 20 planes de estudios carecían de documentos de aprobación. Tampoco cuenta con información sistematizada y actualizada sobre sus procesos de admisión.

Al respecto, Unica informó que procederán “a la elaboración y aprobación de un Plan de Emergencia de máximo un año que permitirá el cumplimiento de condiciones básicas de calidad”, conforme se señala en el decreto supremo N°016-2019 del Ministerio de Educación (Minedu) para universidades públicas que no alcancen la licencia. Además, se designará una Comisión Técnica dirigida por el Ministerio de Educación.

5. Jorge Muñoz

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, no descartó la posibilidad de anular el contrato de concesión de los peajes que administra Rutas de Lima si no se concretan los acuerdos con dicha empresa.

“Podría anularse (el contrato de concesión con Rutas de Lima). Si es que estas cosas que se han planteado no se terminan plasmando, a nosotros no nos va a temblar la mano y por eso estamos defendiendo los intereses de la ciudad”, afirmó el burgomaestre.

Asimismo, indicó que durante la etapa de renegociación con Rutas de Lima se incluyeron mejoras y apertura parcial en un tramo de la carretera Ramiro Prialé y en el intercambio vial El Derby, así como la inclusión de una cláusula anticorrupción. Sin embargo, remarcó que la concesionaria muestra reticencia a incluir este último punto en la adenda.

6. Señor de los Milagros

La imagen del Señor de los Milagros realizó su quinta y última procesión oficial del año, el pasado viernes. El Cristo Morado salió de la iglesia de Las Nazarenas a mediodía y avanzó lentamente por la avenida Tacna para luego realizar una parada en el cruce con el jirón Huancavelica, donde se llevó a cabo una misa.

Terminada la misa, la imagen del Señor de los Milagros continuó su camino por las calles del Centro de Lima para retornar nuevamente a la Iglesia de Las Nazarenas, donde fue guardado y ya no volverá a salir hasta la Semana Santa del 2020.

Como se recuerda, la imagen del Cristo Moreno salió por primera vez el pasado sábado 5 de octubre desde la Iglesia Las Nazarenas. Su segundo recorrido se llevó a cabo el viernes 18 de octubre, en esa ocasión el Cristo de Pachacamilla pernoctó en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

Su tercera salida se realizó el sábado 19 de octubre, donde visitó los hospitales Dos de Mayo, Emergencias Pediátricas y el hospital Almenara. Además, pasó por la Municipalidad de La Victoria, donde recibió un homenaje especial. Su cuarto recorrido se llevó a cabo el pasado lunes 28 de octubre y recorrió las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola, para luego entrar por el jirón Cañete hasta la avenida Alfonso Ugarte.

7. Alerta Epidemiológica

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad emitió el pasado miércoles una alerta epidemiológica por un posible brote de Síndrome de Guillain-Barré, extraña enfermedad que inmoviliza el cuerpo y que este año mató a unas cinco personas en esta parte del país.

La entidad estatal -a través de un documento- precisó que la medida obedece a 19 casos reportados recientemente en Lambayeque, región que limita con La Libertad y cuyo flujo de viajeros entre un departamento y otro es alto. No obstante, aseguró que en La Libertad el síndrome se “tiene controlado”. “

Geresa también precisa que la presente alerta epidemiológica se realizó con el "objetivo de tener una respuesta rápida ante la presentación de casos que presenten un cuadro neurológico clínico similar para ser remitidos inmediatamente a un hospital nivel III para recibir una atención adecuada y oportuna”. Hasta la fecha se han presentado 147 casos, la mayoría de ellos en la provincias de Piura y Sullana.

8. Volcán Sabancaya

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó una nueva explosión y emisión de cenizas en el volcán Sabancaya, situado en la región Arequipa. El hecho ocurrió el último miércoles a las 8:46 a.m. y es el segundo que se registra en esta semana. El anterior se reportó el lunes 28.

La columna de cenizas alcanzó una altura de 2,000 metros sobre la base del cráter. El reporte precisa que el radio de dispersión de estas es superior a los 20 kilómetros con dirección oeste y suroeste, afectando a los distritos de Huambo y Lluta, así como a sus anexos, en la provincia de Caylloma. Agregó que estos lugares donde es arrastrada la ceniza ya se encuentran alertados de este fenómeno a fin de que puedan disponer y adoptar medidas preventivas.

Ante esta situación, el Indeci recomendó a la población y a los turistas tomar medidas pertinentes para protegerse las vías respiratorias y la vista, a través lentes y mascarillas. También exhortó a las instituciones competentes realizar una evaluación permanente del impacto de las cenizas en el agua, suelo, aire y salud de las personas.