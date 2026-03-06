Escuchar
Tras estar 7 años prófuga de la justicia, finalmente fue capturada Lupe Zevallos, exejecutiva de la desaparecida aerolínea Aerocontinente, empresa fundada por su hermano Fernando Zevallos, conocido como ‘Lunarejo’. Así lo informó este jueves, la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada.

