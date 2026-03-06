Sobre ella pesaba una sentencia de 25 años de prisión por el delito de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, que regía desde el 25 de febrero de 2019. Su detención se realizó en el distrito de San Borja. Tras su captura, Zevallos manifestó que la condena recibida era injusta.

Lupe Zevallos llegó a ser la presidenta de Aerocontinente tras la detención de su hermano Fernando. (Foto: GEC)

Precisamente, la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, la halló responsable de participar en operaciones vinculadas al lavado de dinero a través de la aerolínea Aerocontinente.

El Ministerio del Interior la había incorporado en 2019 en el Programa de Recompensas, ofreciendo S/100.000 a quien proporcione información que permita su ubicación y captura.

También se incluyó a Sara Gonzales Gabancho, madre de Lupe Zevallos, por quien se ofrece S/50.000 de recompensa. La mujer fue condenada a 18 años de prisión por lavado de activos dentro del mismo caso relacionado con la creación y funcionamiento de la aerolínea.

Fernando Zevallos y el caso Aero Continente

El caso Aerocontinente es considerado uno de los procesos más emblemáticos en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos en el Perú, debido a la utilización de una aerolínea por parte de una estructura familiar con el fin de ocultar ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas durante las décadas de los 90 y 2000. Asimismo, todo el caso fue develado por El Comercio, demandando un gran despliegue en aquel momento.

El experto en criminalidad organizada Frank Casas detalló a El Comercio que Fernando Zevallos era de la selva, de Tocache, y que incluso los inicios de su empresa Aerocontinente son de allí. La aerolínea empezó a crecer y a expandirse hacia el extranjero, llegando a posicionarse en Chile.

El caso se desarrolla en un contexto en el que Estados Unidos refuerza su vínculo con el Perú en materia de lucha contra el narcotráfico, así como hoy existe una lucha contra la minería ilegal y las extorsiones. “Durante esa época el tema era a nivel de crimen organizado y la lucha contra el narcotráfico. Entonces hubo mucha inversión, entrenamiento, capacitación y mucho apoyo de los Estados Unidos que coloca a Fernando Zevallos como uno de los más buscados", precisó.

Fernando Zevallos fue sentenciado a 20 años de prisión en 2005. / DANTE PIAGGIO

Casas detalló que a partir del año 2001, Zevallos empieza a ser perseguido principalmente por las fuerzas policiales antidrogas de los Estados Unidos. Se empieza a recolectar todas las pruebas y a concatenar la investigación, donde participa bastante la Dirandro, la Procuraduría Auditoría del Estado Antidrogas y la fiscalía.

El experto resaltó el trabajo que realizó la policía de investigaciones y la procuradora de ese entonces Sonia Medina para la captura de Zevallos. “Empiezan a armar la red y a condenar. Las pruebas fueron completamente contundentes. A tal punto que muchas personas de la red fueron condenadas conjuntamente con Zevallos y Lupe“, explicó.

Es así que el 25 de febrero de 2019, Fernando Zevallos exdueño de Aerocontinente y hermano de la ahora capturada, fue condenado a 20 años de cárcel por sacar droga del país a través de los aviones de su aerolínea. Debido a que cumplía una pena previa por narcotráfico, participó en la audiencia vía vídeo conferencia.

Mientras Fernando Zevallos pasó a cumplir condena en el penal de Ancón I, Lupe Zevallos había logrado evadir a la justicia por un tiempo considerable, lo que motivó su inclusión en los programas de recompensas, donde se ofrecía 100 mil soles por información sobre su paradero.

Investigación de El Comercio y cronología

La larga campaña de El Comercio empezó a mediados de los 90 . El periodista Miguel Ramírez fue el encargado de investigar el caso. Las investigaciones sobre el caso Zevallos fueron retomadas en abril del 2004, a raíz de la aparición de nuevas pruebas que comprobaría la relación del empresario con actos ilícitos de narcotráfico.

Es así que el 28 de abril del 2004, Fernando Zevallos demandó al jefe de la Unidad de Investigación de El Comercio, Fernando Ampuero, por el presunto delito de difamación. Casi año y medio después, el 19 de diciembre del 2005, Zevallos fue sentenciado a 20 años de prisión por los delitos de tráfico ilícito de drogas, receptación y lavado de dinero a raíz de sus negocios ilícitos entre 1980 y 1995.

En diálogo con El Comercio, el periodista Miguel Ramírez comentó que la organización de Fernando Zevallos estaba a punto de convertirse en el primer cartel peruano de la droga. ¿La razón? Controlaba varios estamentos, muy buenas amistades en el sector empresarial, muy buenos contactos a nivel judicial, fiscalía y policía, y tenia muy buena llegada a medios de comunicación, con excepción de El Comercio que fue el único medio que solitariamente se le enfrentó durante 15 años.

El periodista Miguel Ramírez fue el encargado de investigar el caso Aerocontinente para El Comercio. / ARCHIVO FOTOGRAFICO

“Es un caso emblemático para el Diario, pero también para la justicia. Durante tres décadas Zevallos la libró, todas las acusaciones contra él terminaban en nada. Salía en libertad sin ningún problema. Tenía una estructura muy importante a nivel policial y judicial. Tenía filtrada prácticamente a toda la Policía Antidrogas. Por eso cuando se decide capturarlo se forma un grupo especial, muy selecto, reclutado de varias dependencias. Se hizo un gran trabajo“, manifestó.

Ramírez subrayó que la organización formada por los Zevallos ha sido, hasta ahora, la más poderosa en materia de narcotráfico que ha tenido el Perú. Resaltó que Fernando Zevallos es el único narco peruano que fue incluido en la famosa lista Kingpin Act (en el 2004), elaborada por Estados Unidos cada 5 años y y que la integran grandes capos de la droga. Ese fue el inicio de la caída de la aerolínea.

“Ningún país puede hacer negocios con una persona que integra esa lista porque es sancionado. Sus aviones eran norteamericanos, los repuestos eran de empresas norteamericanas. ‘Lunarejo’ quedó completamente congelado", acotó.

El caso Aerocontinente es considerado uno de los procesos más emblemáticos en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos en el Perú. / MIGUEL BELLIDO

El periodista también recordó la vez que Fernando Zevallos lo querelló a él y algunos más del Diario por la suma de 3.5 millones de dólares en el 2003. "Fue un momento muy difícil, quería amedrentarnos y que no siguiéramos investigando. Decidimos finalmente seguir adelante. Estábamos tranquilos porque todo lo publicado había sido corroborado de una manera extrema, rigurosa“, expresó.

Respecto a Lupe Zevallos, Ramírez precisó que ella era clave en la estructura de la organización que tenía ‘Lunarejo’. “Era más astuta y peligrosa que su propio hermano. Era representante en varias empresas. Tenía incluso empresas offshore, según lo que se investigó en su momento. En Panamá le ubicaron una cuenta de 9 millones de dólares. Que igual era pequeña en comparación a las grandes sumas que la organización manejaba. Era la cara de Aerocontinente, manejaba los contactos. Su detención cierra un ciclo", detalló.

Cronología de hechos

1987

Leonardo Gonzales, rival comercial de Fernando Zevallos en Uchiza, es asesinado a balazos en Tarapoto. Ante el Poder Judicial los sicarios acusan a Zevallos de ser el autor intelectual. Zevallos es encarcelado durante cinco meses por esta acusación.

1988

Seis sicarios se trasladan a Lima para establecer una ‘base de operaciones’. Su misión es ejecutar asesinatos y brindar protección a capos de la droga que llegaban del exterior. Dos de los sicarios señalan a Zevallos como el jefe de esta ‘base de operaciones’.

1995

Se decomisan en Piura más de tres toneladas de droga pertenecientes a la banda de los López Paredes, socios de Zevallos. Uno de los cabecillas señala que éste recibió en 1992 un millón de dólares para la compra del primer avión de su empresa Aerocontinente. Se ordena su captura por el frustrado envío de cocaína, pero Zevallos huye a Estados Unidos.

1997

En mayo, Zevallos huye nuevamente del país cuando se entera que el Poder Judicial lo iba a sentenciar a 15 años de prisión.

Zevallos fue condenado por sacar droga del país a través de los aviones de su aerolínea.

2001

En el penal de Pucallpa, donde estaba recluido, José María Aguilar (a) ‘Shushupe’ es asesinado de tres disparos. Él había declarado ante una comisión del Congreso y en entrevistas a varios medios acerca de las actividades de Zevallos en el narcotráfico. En una última entrevista a El Comercio, dijo que temía por su vida.

2001

El Poder Judicial de Chile ordena la detención de cuatro altos ejecutivos de Aerocontinente. A su vez, la DEA envía una carta al Poder Judicial peruano en la que detalla la participación de Zevallos en el envío a EE.UU. de “grandes toneladas de droga”.

2003

En agosto, es asesinado Francisco Paredes Izquieta, hombre de confianza del narcotraficante Enrique Dávila, capo de la droga vinculado desde hace muchos años a Fernando Zevallos, que había decidido acogerse a la ley de colaboración eficaz.

15 de enero del 2002

La Unidad de Investigación de El Comercio confirmó en fuentes de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos de América (DEA) la autenticidad de un documento que fue entregado por la DEA -el 16 de noviembre del 2001- al Poder Judicial peruano, que comprometía al empresario Fernando Zevallos con el narcotráfico internacional. Fue solo el comienzo de una serie de informes de la Unidad de Investigación que siguió el caso con asiduidad todo ese año, el 2003 y 2004.

2004

En junio, Fernando Zevallos es incluido por EE.UU. en la Kingpin Act, la lista de los diez principales narcotraficantes. El gobierno estadounidense prohíbe a sus ciudadanos contratar o realizar operaciones con él o sus empresas.

6 de abril de 2004

Fernando Zevallos presentó una denuncia penal por el delito de difamación agravada por medio de la prensa contra Alejandro Miró Quesada Garland, Alejandro Miró Quesada Cisneros y Miguel Ramírez Puelles, director general, director y redactor de la Unidad de Investigación de El Comercio, respectivamente. Como pago de reparación civil, pidió la exorbitante suma de 100 millones de dólares.

El fundador de Aerocontinente había denunciado dos veces a los directivos y periodistas de este Diario en menos de un mes.

2004

En julio, la compañía aseguradora Global Aerospace anuncia la suspensión de la póliza de Aerocontinente lo que le impide operar. El MTC suspende operaciones de la empresa debido a que no cuenta con póliza de seguro. La familia Zevallos “vende acciones de Aerocontinente a trabajadores” y cambia el nombre de la empresa a ‘Nuevo Continente’.

Junio del 2005

El jurado del Premio a la Mejor Investigación Periodística de un Caso de Corrupción 2004, que convocan cada año el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y Transparencia Internacional para Latinoamérica y El Caribe (Tilac), reconocieron con “Mención Especial” a Fernando Ampuero y Miguel Ramírez por su trabajo en el caso Zevallos.

19 de noviembre de 2005

Fernando Zevallos es capturado en sorpresiva operación policial en Chosica. Su detención se dio por narcotráfico, homicidio y corrupción. Un mes después, Zevallos fue condenado a 20 años de prisión por los delitos de tráfico ilícito de drogas, receptación y lavado de dinero a raíz de sus negocios ilícitos entre 1980 y 1995. El 7 de setiembre de 2007, La Corte Suprema confirmó la sentencia. Él se encuentra recluido en el penal de Piedras Gordas afrontando otros juicios por el mismo delito y por asesinato.

29 de enero de 2009

‘Lunarejo’ interpone hasta siete hábeas corpus con el fin de que se archiven los casos que afronta en el Poder Judicial y el Ministerio Público por narcotráfico, lavado de activos y homicidio. Sin embargo, el 18 de febrero de 2010, el Tercer Juzgado Penal Supraprovincial de Lima ordena que las propiedades de Zevallos pasen a la administración del Estado, luego de que El Comercio denunciara que la familia Zevallos continuaba usufructuando esos bienes incautados hace más de 2 años.

¿Quién era Lupe Zevallos y qué rol cumplía?

Lupe Zevallos Gonzales era una empresaria peruana vinculada al desaparecido grupo empresarial Aerocontinente, aerolínea fundada por su hermano Fernando Zevallos. Durante los años en que la compañía operó en el Perú, ella ocupó cargos directivos dentro de la empresa familiar.

Como se recuerda, La hermana de ‘Lunarejo’ fue hallada culpable de formar parte de una red que blanqueó dinero proveniente del narcotráfico a través de diversas empresas, principalmente la aerolínea Aerocontinente. Recientemente, fue interceptada por efectivos policiales en una operación de inteligencia que permitió dar con su paradero.

Casas señaló que Lupe Zevallos era miembro de la cúpula de la empresa y por lo tanto conocía los movimientos o las fuentes de las operaciones. Detalló que ha estado moviéndose por diversos países, de un lugar a otro, en los últimos años. Incluso, estuvo en Estados Unidos, agregó.

Lupe Zevallos, Ramírez precisó que ella era clave en la estructura de la organización que tenía ‘Lunarejo.

En diciembre del 2004, Lupe Zevallos fue intensamente buscada por la policía y agencias de seguridad estadounidenses. Un juez federal de Florida ordenó la detención preventiva de la empresaria para extraditarla a Chile, donde era requerida por la justicia. Pese al cerco policial, Zevallos logró regresar al Perú sin que su salida de EE.UU. haya sido registrada por el Servicio de Migraciones de ese país.

Un año después, en diciembre del 2005, El Comercio informó que correos electrónicos del 2003 y 2004 mostraban que congresistas, vocales y jefes policiales pidieron pasajes gratis o con descuentos a Aerocontinente. Las solicitudes eran recibidas por la secretaria de Lupe Zevallos. Luego de revisar los pedidos, la propia Lupe Zevallos decidía aceptarlos o no.

Fuga 'de película'

En el tiempo que estalló, mucho se dijo del caso Aerocontinente. Sin embargo, un hecho que llamó la atención y que está vinculado directamente con lo ocurrido ahora fue la “fuga de película” que protagonizó Lupe Zevallos en el 2019.

Según denunció en su momento la procuradora antidrogas Sonia Medina, la hermana de ‘Lunarejo" se escapó de la audiencia antes de que se le dictara la condena de 25 años de prisión por lavado de activos.

Sonia Medina reclamó por el permiso que solicitó Zevallos para salir de la sala antes de la lectura del fallo e ir al baño. Los magistrados accedieron, y nunca más volvió. “Lupe Zevallos estuvo allí y se fue”, dijo.

El colegiado que dirigía la audiencia, después de la denuncia de Medina, indicó que Lupe Zevallos no había asistido y que había sido su hermana quien pidió permiso para ir al baño. No obstante, la entonces procuradora se ratificó en su posición.

“Yo la he visto, hace 15 años que la veo, es imposible que me olvide de su cara. Con la señora nos hemos cruzado en los pasadizos. Nos hemos saludado por educación. Ella entró a sala, después entré yo. No sé en qué momento ella se ha ido, eran 57 acusados, un montón de abogados, ellos ocupaban toda la primera parte. Yo no tenía visión, ni podía estar volteando para ver quién entra o sale”, detalló.

Lupe Zevallos se fugó de audiencia de lectura de sentencia, en 2019. (Foto: Poder Judicial)

Después de la denuncia, desde la clandestinidad, Lupe Zevallos confirmó que sí había asistido. “Nos hicieron ingresar a la sala para la sentencia. Yo me sentí mal, y diez para la una me retiré porque realmente me sentía mal”. Desde ese entonces no se la volvió a ver sino hasta ahora que fue capturada.

Al respecto, Casas comentó que una parte importante de la cúpula del negocio, es decir, miembros de la familia Zevallos que estaban involucrados y conocían de la actividad ilegal o participaban de manera directa, estaban presentes en la audiencia donde se dictaminó condena. Sin embargo, toda la seguridad estaba mucho más abocada en vigilar a Fernando Zevallos.

“Lupe mencionó de que se sentía mal y pidió permiso para ir al baño. Y bueno, no sabemos si realmente fue así, algo tan absurdo, o a si tal vez hubo corrupción. Lo cierto es que nunca más volvió. Cuando leyeron la condena y todos voltearon a verla, ella ya no estaba. Fueron al baño y tampoco se encontraba allí. Desde ese momento no se la volvió a ver hasta esta fecha“, sostuvo.