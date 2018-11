Caravana de ‘Con mis hijos no te metas’ llegó hasta el Cercado de Lima [FOTOS]

Este sábado, decenas de automóviles del colectivo ‘Con mis hijos no te metas’ se movilizaron desde diversos puntos de la capital hasta la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima.



El recorrido se realizó como una pre-concentración a la marcha que se realizará el jueves 15 de noviembre en contra de la llamada ‘ideología de género’.

A través de redes sociales, se mostró el despliegue de los miembros de la organización, quienes pegaron carteles y pancartas con sus colores representativos, azul y rosado, en todos los vehículos.



Algunos de los mensajes fueron en contra del presidente de la República, Martín Vizcarra. “Vizcarra, no soy tu súbdito, ni tu eres mi rey. Nosotros somos los mandantes”, “A mí nadie me consultó. No quiero enfoque de género en el colegio de mis hijos” y “Estado no te quiero en mi casa, mis hijos no te pertenecen”, se leía en los afiches.

Ante la caravana realizada por el colectivo, varios usuarios se quejaron debido al caos y a la congestión vehicular que se formó en el Centro Histórico de la ciudad.

Mediante un comunicado, el colectivo señaló que exige “el fin de la imposición de la ideología de género en el Estado, la cual escondida bajo el nombre de ‘Política Nacional de Igualad de Género’ fue anunciada por el presidente en su mensaje a la Nación”.

La movilización del colectivo 'Con mis hijos no te metas' se ha programado para el jueves 15 de noviembre y la concentración será a las 10:00 a.m. en la Plaza San Martín.