En una de las sorpresas de la jornada electoral del último domingo, Carla Robbiano fue la segunda autoridad elegida más votada en los distritos de Lima Metropolitana (solo por detrás de Manuel Vidal en Ate). Sobre sus planes para el distrito y cómo gerenciar Magdalena, conversamos en esta entrevista.

¿Se esperaba un resultado tan categórico en las elecciones distritales?

Bueno, estoy muy contenta, de verdad, muy agradecida con los vecinos de Magdalena por este resultado tan importante que hemos tenido. Eso me da esa motivación para poder seguir trabajando, para que Magdalena siga siendo el mejor lugar para vivir. Les agradezco de todo corazón y no los voy a defraudar.

¿Cuánta responsabilidad hay cuando se gana con este tipo de diferencia?

No solo por la diferencia, sino cuando el alcalde actual es el mejor. Esa responsabilidad que tengo la asumo con mucha valentía y con muchas ganas de poder hacer las cosas bien. Tengo a un gran maestro, que es Francis y además de eso tengo la experiencia de haberlo acompañado durante muchísimos años, entonces no me son ajenos los problemas de Magdalena.

La gestión de su esposo Francis Allison culmina con una muy buena percepción de los vecinos…

Lo que se me pide es que continúe con las cosas buenas que Francis ha hecho. ¿Por qué cambiar lo que ya funciona? Por ejemplo, el caso de la seguridad en Magdalena, y eso no lo digo yo, lo dicen las cifras policiales, es el distrito más seguro de Lima. Es un lugar donde tú puedes caminar de madrugada, no te asaltan, no te matan, no hay extorsión tampoco para nuestros comerciantes. Entonces es un lugar donde la gente quiere vivir y por eso es que tengo esa responsabilidad de seguir, sobre todo con el tema de seguridad, que para mí es básico, no podemos retroceder ni un centímetro.

¿Cuáles serán las tres características que marcarán su gestión en Magdalena?

Cercanía con los vecinos, respeto por nuestros adultos mayores y niños y trabajo arduo escuchándolos, que creo que es lo más importante.

La publicista de profesión Carla Robbiano salta a la palestra política. Foto: GEC / Hugo Pérez.

Ha estado al lado de Francis Allison que ha sido autoridad en el distrito por varios años. ¿Qué ha podido escuchar de los vecinos?

Una de las principales necesidades es la cuna municipal. Nunca la hemos tenido y quizás los vecinos no entienden la importancia, porque a veces me preguntan, ¿pero es necesaria la cuna municipal? Claro que sí, porque hay un grupo de comerciantes, mujeres y hombres, que no tienen dónde dejar a sus niñitos, que están todo el día en el mercado, en un puesto. Son niñitos que no tienen donde estar, porque sus papás tienen que trabajar.

Entonces vamos a estudiar esta cuna, que me llena de entusiasmo hacerla. ¿Será porque soy mujer y porque soy abuela? Son obras que de alguna manera van a reflejar lo que yo quiero, que es el bienestar de los vecinos.

Hoy hay una percepción generalizada de que Magdalena está bien en varios puntos

Yo siempre digo que es como una burbuja. Francis ha logrado que Magdalena no solamente sea segura, sino que haya áreas verdes, que la Costa Verde esté funcionando perfectamente, que sea segura, uno puede bajar. Uno puede disfrutar próximamente de la piscina municipal también, esa es obra de Francis. Pero sí, Magdalena se ha convertido en un lugar donde la gente quiere ir a vivir.

Sí, siempre se puede mejorar, por supuesto, y hay cosas que mejorar que de hecho yo las tengo totalmente mapeadas.

¿Cómo cuáles?

La gente se queja mucho del tráfico, que es un tema que viene de la ATU, pero que vamos a ver cómo tratamos de darle solución en coordinación con ellos. Otro tema son los animalitos. Vamos a crear un albergue municipal, tenemos campañas de adopción que funcionan muy bien. Hemos logrado 1.000 adopciones entre gatitos y perritos.

Entonces habrá una continuidad de estas acciones que se están haciendo bien

Con esa visión que tiene Francis y que también tengo yo de dar a los vecinos otras cosas, otros beneficios que no sean solamente una pista o una vereda, sino también el derecho de poder también mirar un espacio a los gatitos y perritos porque tenemos una clínica veterinaria municipal y un centro médico municipal. Estas obras cambian la calidad de vida de las personas.

Cuando la gente cuestiona por el hecho de que Magdalena es un distrito pequeño y usan términos como “es fácil de gestionar”, ¿qué le genera?

Magdalena es un distrito chico, es verdad, pero también con muchísimos problemas antes. La gestión municipal antes de Francis Allison fue un desastre y recuperar el distrito ha sido todo un reto porque estuvo destrozado y en parte por eso la gente me ha dado su respaldo. Si Francis hubiese sido alcalde de otro distrito, también estaría en perfectas condiciones como Magdalena. Por eso él tiene que ser el alcalde de Lima, todavía hay opciones.

¿Cuál es su mensaje final para los vecinos de Magdalena?

Que confíen que tendré una gestión de puertas abiertas, que vamos a escuchar, porque creo que lo más importante. Que estaremos pendientes de seguir cuidando a nuestros adultos mayores, nuestros niños y nuestros jóvenes. En realidad tengo clarísimo qué es lo que quiero hacer y desde ahora vamos a trabajar para poder lograrlo. Tomo este resultado con mucha alegría, bueno, sobre todo con muchísima responsabilidad y estos cuatro años me dedicaré a trabajar para ganarle el puesto a mi esposo de mejor alcalde, yo tengo que ser mejor. Y además yo se lo digo a Francis y él me dice “pero por supuesto”.

Pero no va a haber injerencia, ¿no?

Para los que me preguntan o dicen “ah, Francis va a ser el alcalde”. No, yo soy la alcaldesa porque soy la elegida en esta elección democrática. A mí no me han regalado nada, yo me lo he ganado, he caminado día y noche en esta campaña y siento que me he ganado mi lugar.

Sin embargo, por supuesto que tendré al mejor de los asesores, no en la municipalidad y tampoco pagado, por si acaso, que será mi esposo, y él estará encantado de poder direccionarme o a veces darme los consejos que sé que son los mejores para mi gestión.