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Resumen

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Carla Robbiano, virtual alcaldesa de Magdalena. Foto: GEC / Hugo Pérez.
Carla Robbiano, virtual alcaldesa de Magdalena. Foto: GEC / Hugo Pérez.
/ HUGO PEREZ
Por Miguel Rocca

En una de las sorpresas de la jornada electoral del último domingo, Carla Robbiano fue la segunda autoridad elegida más votada en los distritos de Lima Metropolitana (solo por detrás de Manuel Vidal en Ate). Sobre sus planes para el distrito y cómo gerenciar Magdalena, conversamos en esta entrevista.

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