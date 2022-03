El cómico Carlos Álvarez y el cantante de cumbia, Leonard León, denuncian que en estas últimas semanas han sido víctimas de extorsión y amenazas por parte de delincuentes.

Según comentó Álvarez en diálogo a Domingo al Día, las amenazas hacia su persona iniciaron a raíz de la iniciativa que emprendió hace un mes, en la que busca que el presidente de la República, Pedro Castillo, cumpla su promesa de expulsar a los delincuentes extranjeros de nuestro país.

“La recolección de firmas ya tiene un mes y comenzaron en las redes, comenzaron los insultos, las amenazas. Yo iba con mi seguridad. Ahora han aseverado las amenazas y eso me ha preocupado, no solo a mí, también a mi productor”, señaló.

Artistas en la mira de la delincuencia https://www.americatv.com.pe/noticias/

El actor cómico cree que son ciudadanos extranjeros los responsables de estas amenazas, por lo que se ha empeñado en sacar a los malos elementos de la ciudad. Aclara que no es xenofobia, sino que busca poner su granito de arena para reducir tantos actos delictivos.

“Una vez de 10 teléfonos de número distinto te insultan, te corta, te dicen ‘te voy a matar’. Hace dos días llegó de un supuesto cartel mexicano diciendo que tenemos que pagar un cupo. Yo creo que son pretextos para tratar de intimidar esta cruzada”, detalló.

LLEGÓ A PALACIO

El último viernes, Carlos Álvarez llegó a Palacio de Gobierno con un planillón de más de 10 mil firmas que dejó al presidente Castillo. “Nos recibió, mostró interés. Recibió las firmas, no solamente eso, le hemos hecho llegar propuestas, sugerencias en el tema de la seguridad ciudadana en el Perú y la expulsión de delincuentes extranjeros porque hay muchos caminos para hacerlo. A veces cuando se dice que la delincuencia a rebasado a la Policía, no se debe decir, porque desmoraliza la institución y a los efectivos. Aquí lo que está pasando, creo, es que las instituciones del Estado no están realmente comprometidas en el tema de la inseguridad ciudadana”.

Añadió que muchos artistas están asustados. “No pueden entrar al local donde van a tocar porque te dicen que te están esperando en la puerta con una metralleta. Es un problema real. Esto no había pasado en el Perú de manera tan indiscriminada”.

LE PIDEN DINERO

Por su parte, el cantante Leonard León comentó que hace unas semanas le llegaron mensajes a su número personal, donde desconocidos le pedían dinero a cambio de dejarlo tranquilo a él y a su familia.

“Fueron tres mensajes de tres números distintos. En el último dice claramente que yo tenía que devolverles los gastos que ellos habían hecho por seguirme porque supuestamente estaban trabajando para un patrón y lo mínimo que pedían ellos es que yo les dé un ‘cariño’, se refieren a dinero, no me dijeron exactamente el monto, pero yo sobreentendí eso. Y al ver que tenían información de mi familia yo me asusté”, detalló.

Recordó que hace ocho años también fue amenazado por inescrupulosos. “Seguro pensarían que estaba percibiendo bastante dinero porque eso piensan estas personas. Me empezaron a amenazar que iban a poner una granada donde yo vivía, en ese tiempo fue algo terrible. Hoy día me vuelve a pasar después de ocho años y no iba a permitir que suceda lo mismo”.

“Creo que como peruanos, como artistas que somos, tenemos que ayudarnos para poder parar esto. Yo lamento mucho, espero que el Gobierno tome cartas en el asunto”, puntualizó.

REVISA AQUÍ | SJL: sujeto finge ser mendigo y roba celular en peluquería

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO