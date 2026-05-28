Resumen

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Carlos Bruce, alcalde de Surco, usó una pistola eléctrica contra Arturo Bobbio y fue grabado por uno de los presentes. (América TV)
Carlos Bruce, alcalde de Surco, usó una pistola eléctrica contra Arturo Bobbio y fue grabado por uno de los presentes. (América TV)
Por Redacción EC

Carlos Bruce, alcalde de Surco, insistió en justificar el uso de una pistola eléctrica, arma no letal adquirida por su gestión, a modo de prueba con un funcionario de su comuna, y aseguró que lo volvería a hacer porque él es responsable político de la compra de estas herramientas.

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