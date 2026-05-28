Carlos Bruce, alcalde de Surco, insistió en justificar el uso de una pistola eléctrica, arma no letal adquirida por su gestión, a modo de prueba con un funcionario de su comuna, y aseguró que lo volvería a hacer porque él es responsable político de la compra de estas herramientas.

“Se comprobó que no era un armamento letal, que paraliza y no mata, y eso es lo que ocurrió. Yo sí lo volvería a hacer porque el responsable político de haber presentado la ley soy yo, el responsable político de comprar esas armas soy yo y si mañana pasa algo con esas armas, el que va a ir preso soy yo”, dijo este miércoles a América Noticias.

Así, Bruce defendió su decisión de disparar la pistola eléctrica contra el gerente municipal Arturo Bobbio en un video que fue difundido por redes sociales la semana pasada con una de las armas no letales adquiridas por la comuna.

Carlos Bruce, alcalde de Surco, usó una pistola eléctrica contra Arturo Bobbio y fue grabado por uno de los presentes. (América TV)

El burgomaestre reconoció que esas imágenes no eran para difusión pública, pero reiteró que no hubo ningún riesgo porque estaban presentes representantes de la empresa vendedora del armamento. Incluso precisó que el propio Bobbio fue quien pidió que él fuera quien le disparara.

“Sabía que yo había manipulado esas armas de otras marcas y por lo tanto, en la mesa el único que había disparado esas armas había sido yo (...) El señor Bobbio dijo hay que comprarlas porque estas no matan, por eso me ofrezco yo, dispárenme ahorita aquí, y eso fue lo qu ocurrió”, reiteró.