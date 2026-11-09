Resumen

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Peruvian Foreign Minister Carlos Espa attends a joint news conference following his meeting with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov (not pictured) in Moscow, Russia, 09 November 2026. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/PAVEL BEDNYAKOV / POOL
Peruvian Foreign Minister Carlos Espa attends a joint news conference following his meeting with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov (not pictured) in Moscow, Russia, 09 November 2026. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/PAVEL BEDNYAKOV / POOL
Por Agencia EFE

El canciller peruano, Carlos Espá, expresó este lunes a su colega ruso, Serguéi Lavrov, la “profunda preocupación” de Lima por los peruanos que combaten en filas rusas en Ucrania, “incluidos aquellos que han fallecido, se encuentran desaparecidos o han resultado heridos”.

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