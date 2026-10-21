El canciller Carlos Espá aseguró que el Gobierno sigue trabajando con la organización de la visita del papa León XIV al Perú. Comentó que, pese a la intervención quirúrgica por cáncer al pulmón, hasta la fecha no han recibido aviso sobre algún cambio en el cronograma.

“Seguimos trabajando exactamente igual porque hasta que no recibamos ninguna información contraria, todo se mantiene igual, la visita se mantiene perfectamente organizada”, dijo este miércoles a TVPerú. El ministro destacó así la importancia de la mejora en el estado de salud del Sumo Pontífice.

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Espá también comentó que el 26 de octubre el Perú recibirá al tercer grupo de avanzada desde el Vaticano. Los dos primeros que llegaron en las últimas semanas pudieron constatar positivamente el avance de los trabajos para recibir al Papa.

En esta oportunidad, se espera que la cuadrilla verifique el Estadio Nacional que reemplaza al Estadio Monumental como sede para el encuentro con jóvenes que tendrá el papa León XIV el 12 de noviembre. Asimismo, se espera que supervisen las obras en Pampas de Pimentel.

“Estamos a la espera de los informes médicos que tiene que dar el Vaticano”, comentó. Sin embargo, confirmó que contarán con un helicóptero para atender cualquier emergencia médica que pueda tener el Papa a su paso por el Perú.