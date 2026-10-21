El papa León XIV saluda desde la ventana del palacio apostólico con vistas a la plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelus, un día después de su regreso al Vaticano tras una operación por cáncer de pulmón, el 18 de octubre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
El papa León XIV saluda desde la ventana del palacio apostólico con vistas a la plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelus, un día después de su regreso al Vaticano tras una operación por cáncer de pulmón, el 18 de octubre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
/ TIZIANA FABI
Por Redacción EC

El canciller Carlos Espá aseguró que el Gobierno sigue trabajando con la organización de la visita del papa León XIV al Perú. Comentó que, pese a la intervención quirúrgica por cáncer al pulmón, hasta la fecha no han recibido aviso sobre algún cambio en el cronograma.

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