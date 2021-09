El Ministerio Público informó que no continuará con la investigación contra Carlos Ezeta, el joven que propinó un puñetazo en el rostro al excongresista Ricardo Burga, tras la vacancia presidencial de Martín Vizcarra, en el 2020.

La notificación informa al acusado que por disposición de la fiscal provincial del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima-Breña-Rímac- Jesús María se cumple con notificar la disposición fiscal del pasado 22 de octubre.

“No haber mérito para formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Carlos Eduardo Ezeta Gómez por delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus atribuciones en agravio de Ricardo Manuel Burga Chuquipiondo, y consentida sea la presente, se ordene el archivo de los actuados”, se lee en el documento que lleva la firma de la fiscal provincial Penal, Claudia Gutiérrez Aragón.

Fue el pasado 4 de febrero que Carlos Ezeta reveló que el Ministerio Público había solicitado de 6 a 12 años de cárcel para él por dicha agresión.

Además, cuestionó que el legislador de Acción Popular haya señalado, tras desistir de presentar una denuncia contra su agresor, que Ezeta solo realizaría trabajo comunitario, pero enfatizó que en la realidad el Ministerio Público solicitó cárcel efectiva.

El joven remarcó que se comunicó con Burga para pedirle que se haga un peritaje de parte sobre la lesión que tuvo en el rostro, pero según dijo Ezeta, este le señaló que “no quería saber nada más del asunto”. Señaló que no quiere pensar que el parlamentario esté detrás del tema.

Documento del Ministerio Público sobre investigación a Carlos Ezeta.





El caso

El 9 de noviembre del 2020, el exlegislador Ricardo Burga, declaraba a la prensa y esperaba una pregunta de un periodista, tras aprobarse la vacancia presidencial de Martín Vizcarra, cuando recibió un golpe en la cara por parte de Carlos Ezeta.

Tras el ataque, Burga fue trasladado al tópico del Congreso y luego a una ambulancia. Posteriormente, en declaraciones a América Noticias, afirmó que denunciaría a Ezeta por agresión: “Tengo un golpe en la cara, me ha golpeado con algo contundente que tenía en la mano, me ha abierto el pómulo, he sangrado de la nariz [...] Iré al médico legista porque voy a presentar una denuncia contra esta agresión. No conozco a este joven”.

Sin embargo, el legislador descartó denunciar al sujeto. Explicó que no guarda “ningún rencor” a su agresor e indicó que intentaría conversar con sus padres para “ver qué es lo que ha motivado esta actitud”.

Burga reveló que se sometió a una tomografía debido a que sufrió “un desvanecimiento” tras el golpe. Dijo creer que el joven que le lanzó el puñetazo fue “inducido por alguien”.

“Estoy algo mejor, he tenido que sacarme una tomografía, tuve un desvanecimiento anoche, tengo una pequeña abertura en el pómulo producto del golpe, ¿no? Creo que este chico ha sido inducido por alguien, porque, además, ha venido mencionando mi nombre”, señaló.

Tras la agresión, Ezeta Gómez fue llevado a la comisaría de San Andrés y fue liberado a las 48 horas de ser detenido. El Poder Judicial ordenó la liberación del joven y dictó comparecencia con restricciones.

