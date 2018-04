Esperó treinta días para consumar su brutal crimen. Carlos Hualpa Vacas admitió, en su declaración ante el Ministerio Público, que la noche del último martes roció con combustible a Eyvi Liset Ágreda Marchena y luego le prendió fuego con un fósforo dentro de un bus de transporte público en Miraflores. Además, contó al representante de la fiscalía que hace un mes compró la gasolina con la que hizo arder a su víctima. “Solamente quería desfigurarla”, señaló sin remordimientos ante las autoridades.

El intento de feminicidio dejó a Eyvi Liset con graves quemaduras en más del 60% de su cuerpo y daños en órganos internos. Sigue luchando por su vida en el hospital Almenara. Tiene lesiones en el rostro, cuello, tórax y extremidades superiores. Otras diez personas sufrieron quemaduras durante el ataque.

En un primer momento, luego de ser capturado por la Policía Nacional, Hualpa Vacas negó que hubiera cometido el crimen. Dijo que la noche del martes se encontraba en su vivienda de Carabayllo. Sin embargo, ayer, Mario Arribas, abogado defensor del detenido, informó que su patrocinado aceptó admitir su delito con la intención de que su condena fuese reducida.

“Luego de conocer la aberración que cometió le recomendé que tome ese camino. La tentativa de feminicidio se sanciona con una pena de 15 a 35 años. Al acogerse a la confesión sincera y terminación anticipada del proceso buscamos reducir ese período”, explicó Arribas.

Según el abogado, el agresor le había confesado “su amor” a la víctima pero no fue correspondido. Admitió también que la seguía en la calle.

—Procedimientos—

El ex decano del Colegio de Abogados de Lima Mario Amoretti indica que Hualpa Vacas no podría acogerse a la confesión sincera [que reduciría hasta en un tercio la pena] ya que inicialmente negó el crimen y no se entregó a las autoridades luego del ataque.

Amoretti añade que la terminación anticipada solo le permitiría reducir unos cuantos años de la sanción máxima que le apliquen. Según el penalista, este caso se trataría de un intento de feminicidio agravado, al haberse utilizado fuego para agredir a la víctima. Este delito se sanciona con una pena mínima de 25 años y una máxima de 35. Además, el detenido puede ser denunciado por los delitos de exposición de personas al peligro y lesiones graves.

Con la confesión , los procesos se agilizarán. Al cierre de esta edición, Hualpa iba a ser trasladado a la fiscalía de Miraflores. Se espera que entre hoy y mañana se tramite ante el Poder Judicial el pedido de prisión preventiva.

—Crítica situación—

Los padres de Eyvi Liset llegaron ayer a Lima desde Jaén y se dirigieron al hospital Almenara. Ambos agradecieron las muestras de apoyo de la población, sobre todo la donación de sangre para las intervenciones quirúrgicas que aún deben realizarse.

La joven permanece en la unidad de cuidados intermedios. Según los médicos, su recuperación tomaría al menos tres meses. La noche del miércoles presentó un cuadro de insuficiencia renal transitoria que ya fue superado. Debe ser operada al menos ocho veces más para retirar el tejido necrosado y colocarle injertos de piel.

Ayer a las 7 p.m. un grupo de mujeres organizó una vigilia frente al hospital en apoyo de la joven agredida.