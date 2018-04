Ayer se dictó nueve meses de prisión preventiva contra Carlos Hualpa Vacas, agresor de la joven Eyvi Ágreda de 22 años.



El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determinó que el sujeto será recluido en el penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho.

El pedido de prisión preventiva fue aceptado por la 2° Fiscalía Provincial Penal de Miraflores. El fiscal Humberto Ruíz Peralta formuló la denuncia penal por los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, lesiones graves y peligro común en agravio de los pasajeros del ómnibus donde se dio el ataque.

Hualpa Vacas cometió la brutal agresión el martes por la noche dentro de un bus de transporte público en el distrito de Miraflores y fue capturado horas después en su vivienda en Carabayllo. Además de Eyvi, otras 10 personas resultaron heridas.



"Lo que he hecho tengo que pagarlo, me lo merezco y si me tienen que quemar en la cárcel que lo hagan porque me lo merezco y pido disculpas a las personas que estuvieron en el bus. No quería hacerles daño", dijo el agresor.

#Alerta | Carlos Javier Hualpa Vacas es clasificado al penal Miguel Castro Castro. pic.twitter.com/ICusVEIrwi — INPE (@prensa_inpe) 28 de abril de 2018

