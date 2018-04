Este lunes fue internado en el penal de Ancón I Carlos Javier Hualpa Vacas, quien prendió fuego a Eyvi Ágreda Marchena en el interior de un ómnibus, en Miraflores. El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva en su contra.



"Lo que he hecho tengo que pagarlo, me lo merezco y si me tienen que quemar en la cárcel que lo hagan porque me lo merezco y pido disculpas a las personas que estuvieron en el bus. No quería hacerles daño", expresó el agresor tras conocer la decisión del Poder Judicial.



El fiscal Humberto Ruíz Peralta, de la 2° Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, denunció a Hualpa por los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, lesiones graves y peligro común en agravio de los pasajeros del bus en el que ocurrió el ataque.



Inicialmente el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determinó que el sujeto sea recluido en el penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, y que su traslado sería el sábado por la tarde. Sin embargo, luego se creyó conveniente elegir otro establecimiento por medidas de seguridad y el traslado se pospuso para este lunes.

#Alerta | Carlos Javier Hualpa Vacas es clasificado al penal de Ancón I. pic.twitter.com/Fkewm0S1oQ — INPE (@prensa_inpe) 28 de abril de 2018

