Carreteras bloqueadas por mineros: pérdidas de S/ 280 mllns. al día en el sector transporte y una fila de 45 kms. de vehículos varados

Una consecuencia de esta situación es que los terminales de transporte interprovincial de Lima, como el de Yerbateros y de La Victoria, tengan poca afluencia de público debido a que no hay salida de buses, principalmente los que se dirigen al sur del país. Empresas como Flores y Civa suspendieron de manera temporal sus servicios hacia el sur. Solo se realizan viajes hasta la región Ica.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Sutran había informado en los últimos días que entre seis y siete vías de la ciudad permanecen bloqueadas. Los manifestantes solo permiten el pase de vehículos por horas. En medio de todo esto, un chofer, identificado como Moisés Sánchez Martínez, bajó de su unidad varada, pero perdió el equilibrio y cayó a un acantilado de 400 metros, a la altura del kilómetro 780 de la Panamericana Sur, en el sector conocido como Mirador de Ocoña, en la provincia de Camaná (Arequipa).

Un grupo de mineros informales se apostó en los alrededores del Congreso de la República, mientras que otro se ubicó en la inmediaciones de la sede del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en San Borja, con el objetivo de reunirse con autoridades de dicho sector.

Este martes, la Comisión de Energía y Minas, que preside el legislador Paul Gutiérrez Ticona, desestimó el dictamen que planteaba la Ley de la Pequeña Minería y Minería artesanal (MAPE), tras las observaciones formuladas por el Ministerio de Energía y Minas y de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo.

Mineros informales permanecen apostados en los exteriores del Congreso. (Foto: El Comercio)

El sector transporte pierde S/ 280 millones al día por bloqueo de carreteras

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, advirtió a El Comercio que el bloqueo de carreteras en distintos puntos del país genera 280 millones de soles de pérdidas al día al sector transporte. Incluso, advirtió que las ciudades del sur del país pueden quedar desabastecidas debido a que no se dejan ingresar productos vitales, como el gas, las frutas e insumos para las fábricas.

“Estamos hablando de 280 millones de soles diarios en pérdidas porque se está afectando al transporte interprovincial de pasajeros, al transporte de turismo, transporte de personal y transporte de carga. Estos 280 millones de soles no solo es en pérdidas por una afectación en la venta de pasajes, de encomiendas, de productos, ya que hay productos perecibles que se están pudriendo y que no pueden llegar a Arequipa y no pueden salir de Arequipa, también afecta la agroexportación y la minería”, expresó el dirigente gremial.

Ojeda explicó que los mineros han cerrado el pase vehicular en las localidades de Nasca, Atico, Chala, Chumbivilcas y La Libertad, pero que la medida ha tenido mayor impacto en las ciudades del sur, ya que no están ingresando productos a Arequipa, Puno, Cusco, Madre de Dios, Moquegua y Tacna.

“De Arequipa viene la cebolla china, los espárragos, las carnes, la cebolla, y no está entrando fruta, el limón, el gas”, expresó.

Ojeda explicó que el bloqueo de carreteras ha ocasionado que se forme una fila de 45 kilómetros de camiones, buses y vehículos particulares varados a la altura de Chala y Atico, ya que no pueden tomar una ruta alterna o regresar a su punto de origen. “Hay cerca de mil camiones varados y más de 200 unidades varadas. Los manifestantes abren la vía solo por una hora, pero a las justas pasarán 50 vehículos”, manifestó.

Martín Ojeda Trujillo, dirigente de transportistas. (Foto: Difusión)

“Los buses interprovinciales y camiones no están saliendo a circular porque sería exponer a los usuarios y a la mercadería, respectivamente. Nosotros somos cerca de 1.500 unidades, contando el transporte de personal, turístico e interprovincial. Calculamos que hay un promedio de 600 buses que no están haciendo su trabajo, y cerca de 20 mil camiones en el tema de carga”, agregó.

Remarcó que el sector agroindustrial también se ha perjudicado, pues los barcos que trasladan dicho productos se han marchado debido a que los camiones de carga no han llegado a tiempo por el bloqueo de vías.

Ojeda afirmó que los protestantes están “subvencionados”, pues indicó que acampan en carpas nuevas y con uniforme de estreno, cuentan con grupos electrógenos, baños portátiles y ollas comunes.

Otras consecuencias de la restricción vehicular son, según dijo, que muchos pasajeros opten por caminar largos tramos, el aumento del precio de los pasajes aéreos y de los productos, así como la escasez de los alimentos en las zonas donde se encuentran varados los vehículos, lo que afecta principalmente a pasajeros y choferes.

Ojeda dijo esperar que en las próximas horas las autoridades restablezcan el tránsito en las vías bloqueadas y que esa posición se la hizo saber al ministro del Interior, Carlos Malaver, en la reunión que tuvo con los representantes del sector transporte. En ese contexto, recordó que el bloqueo de carreteras es un delito.

Por su parte, Iván Valencia, presidente del Gremio de Transportistas Unidos de Carga Pesada del Perú, remarcó que las personas afectadas por el cierre de las vías en Arequipa llevan entre tres a cuatro días sin alimentos, y que dicha situación se agrava porque el centro poblado más cercano está ubicado a unos 20 kilómetros y que las condiciones climáticas son adversas, ya que la temperatura desciende hasta los 8°C y la humedad es alta.

Por ello, pidió a las autoridades a resolver este tema, pues recordó que el transporte de carga traslada el 90% de lo que se produce en el Perú, así como las importaciones y exportaciones.

Turistas varados y paquetes turísticos cancelados por bloqueo de vías

La Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit) expresó su rechazo frente a los recientes bloqueos de carreteras en el sur del país, especialmente en las regiones de Ica y Arequipa, pues considero que estas acciones afectan de forma directa no solo el libre tránsito de las personas, sino también el desarrollo normal de la actividad turística.

Bloqueo de la carretera por varias horas en Ocoña. Foto: Difusión. / SYSTEM

“Desde el 4 de julio, turistas nacionales y extranjeros han quedado varados, paquetes turísticos han sido cancelados, operadores han suspendido sus servicios, y miles de trabajadores del sector están viendo nuevamente comprometidos sus ingresos”, indicó el gremio a El Comercio.

“Lo más alarmante es que estos hechos ocurren en una temporada clave para la reactivación del turismo interno, como es el mes patrio, cuando muchas familias se movilizan por el país y las regiones esperan generar un importante movimiento económico. Esta situación no solo golpea a las empresas formales del sector, sino también a comunidades enteras que dependen del turismo: transportistas, guías, artesanos, restaurantes, hospedajes y más”, añadió.

Apavit remarcó que el derecho a la protesta debe ejercerse dentro de los “límites legales y sin afectar los derechos fundamentales de otros ciudadanos” y advirtió que el cierre de carreteras, además de ser una medida ilegal, termina “perjudicando gravemente la imagen del Perú como destino turístico confiable y seguro”.

Por ello, hizo un llamado urgente al Gobierno Central, a través del Ministerio del Interior, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y demás entidades competentes, a “actuar de forma inmediata y con firmeza, restableciendo el orden, garantizando la circulación segura en las vías nacionales y protegiendo la integridad de todos los ciudadanos”.