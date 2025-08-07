Adolescente reportado como desaparecido: ¿Cómo fue que llegó a un hospital de Ecuador y su padre terminó detenido?

MIRA AQUÍ: El inesperado giro que dio el caso del adolescente que salió de su casa y que su madre reportó como desaparecido

El Comercio pudo conocer que la Policía de Ecuador, la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) y el consulado de Perú en Cuenca coordinaron la localización y la entrega del menor tras reportarse su desaparición en nuestro país,

Los agentes de la Policía peruana contactaron al cónsul de Perú, Rodolfo Hugo Castro Valcarcel, para que entregue un salvoconducto y se concrete el traslado del menor hasta la frontera y lo ponga a disposición de las autoridades nacionales.

Mikhael Correa fue captado por cámaras cuando salía de su casa en Surco. (Foto: Captura/América Noticias)

Por su parte, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fanny Montellanos, indicó que la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP investiga la salida al extranjero del adolescente Jhon Mikhael Correa Márquez junto a su padre.

“Él (Mikhael) ya está fuera del país, sabemos que está con su papá, hay que hablar con él para saber por qué ha tomado la decisión de salir de casa. El caso ha tomado otra ruta, ahí nuestro equipo está dando la orientación”, expresó.

¿Cómo salió del Perú Mikhael Correa y llegó a Ecuador?

Melissa Márquez contó que su hijo fue hallado en el Hospital Básico Publio Escobar del Cantón de Colta, ubicado en la provincia de Chimborazo, al centro sur de Ecuador, y que tuvo una videollamada con él, quien le señaló que desea regresar al Perú. En un inicio se sospechaba que el menor estaba en Estados Unidos, pero luego se descartó esa hipótesis.

“Yo voy a ir para allá (al Perú) para hablar bien”, indicó el menor durante la conversación que tuvo con su mamá.

Márquez detalló que ella tiene en su poder el documento de identidad de Mikhael y su pasaporte, por lo que intuye que Jhon Correa Arango sacó a su hijo del país a través de la frontera norte con documentos falsos. Precisamente, según dijo, por ese motivo el hombre fue detenido por las autoridades ecuatorianas.

Este es el reporte policial de la desaparición de Jhon Mikhael Correa Márquez

Indicó que acudió ayer, martes, a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para que notifique de la denuncia que interpuso por la desaparición de Mikhael y se emita la alerta en el Ecuador, pues remarcó que las autoridades de dicho país le están ayudando con el caso de su hijo.

El escenario legal que afrontaría el padre por sacar del país a su hijo Mikhael

Jackeline López, abogado especialista en temas de familia, explicó, al comentar el caso de Mikhael Correa Márquez, que la salida del país de un menor de edad debe ser autorizada tanto por la madre como la madre.

“Se entiende que la tenencia la ha adoptado la madre y que en este caso, en todos los supuestos, se tiene que solicitar una autorización porque esto no se puede hacer de manera abrupta, como es lo que ha ocurrido, ya que la madre, hasta ahora, no tiene conocimiento de cómo se fue el menor”, expresó la abogada.

“El procedimiento (para la salida del país de un menor) es que, cuando no exista una decisión judicial, tiene que haber un acuerdo previo entre los progenitores”, agregó.

López remarcó que en este caso se podría configurar el delito de sustracción de menor. “En este caso quien ejerce la patria potestad, que era la madre, ha sido sorprendida con este arrebato de la persona, no se sabe si él (el menor) ha ido con su voluntad o no, sin embargo, no ha habido estas coordinaciones previas”, señaló.

Además, enfatizó que, en este caso, el padre del menor no puede alegar una patria potestad, ya que es compartida con la madre. Puntualizó que las autoridades tendrán que recoger la opinión del adolescente y determinar sobre quién estará a cargo de su cuidado en el futuro.

“Hay que analizar también la opinión del menor, teniendo en consideración la edad que tiene y el nivel de madurez. Eso pesa de sobremanera. A nivel de un proceso de familia, el peso es bastante alto, el hecho de que en una audiencia única especial se pueda convocar al niño y se puede conocer su punto de vista”, manifestó López.

Melissa Márquez ya tuvo una comunicación con su hijo, quien se encuentra en Ecuador.

“Las autoridades deberán determinar si el menor fue víctima de una golpiza por parte de su madre, tal como argumenta el padre, o si hubo violencia física o psicológica”, añadió.

Lo que se sabe del padre de Mikhael Correa

Jhon Jairo Correa Arango, padre de Mikhael, regresó al Perú el mismo día en que Melissa Márquez reportó la supuesta desaparición del segundo de sus hijos, según contó la madre de familia.

Según pudo conocer El Comercio, Correa Arango es de nacionalidad colombiana y reside en Estados Unidos desde el 2015. Las disputas legales con su expareja se han mantenido en los últimos años, incluso, según Melissa Márquez, existe pendiente de pago los devengados por la manutención de los dos hijos que tuvieron.

La mujer también contó que, supuestamente, Jhon Correa también intentó convencer a su hijo mayor para que deje su domicilio y lo acompañe en un viaje, pero el joven discutió con su progenitor y cortó tipo de comunicación con él.

Jhon Jairo Correa Arango se ha pronunciado sobre el caso a través de comunicados en redes sociales. Melissa Márquez lo ha acusado de registrar antecedentes penales.

La cronología del caso Mikhael Correa

Mikhael salió del departamento donde vive junto a su madre y hermanos la noche del sábado 2 de agosto, en Surco, para supuestamente recoger un paquete que le entregaría un repartir de servicio delivery. Desde ese momento no se supo de su paradero.

Su madre señaló, en un primer momento, que su hijo salió de su casa tras ser reprendido por solicitar un préstamo online debido a una deuda por apuestas deportivas. Incluso, el adolescente dejó una carta en la que mencionaba que se iría del país y que regresaría en dos años.

Sin embargo, el último lunes, la mujer indicó que sospechaba que una persona adulta estaría detrás de la desaparición de su hijo, pues aseguró que la redacción de la carta de despedida no era la de Mikhael. Horas después hizo hincapié en que el paradero desconocido de su hijo coincide con la llegada al Perú de su progenitor.

A través de un video difundido en redes sociales, Mikhael le pidió a su madre que no se preocupara por su situación, ya que se encontraba con su padre. El hombre también le lanzó un mensaje: “¿Qué tal, Melissa? Yo estoy con Mikhael, no te preocupes. Bueno, si quieres preocuparte, preocúpate, ese ya es tu problema”, refirió el padre del menor.