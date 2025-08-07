Carlos Gonzales
Carlos Gonzales

Escucha la noticia

00:0000:00
Adolescente reportado como desaparecido: ¿Cómo fue que llegó a un hospital de Ecuador y su padre terminó detenido?
×
🎧 Escucha esta noticia para estar siempre
informado
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El caso de Jhon Mikhael Correa Márquez, el adolescente que salió de su casa el pasado fin de semana y que fue reportado como desaparecido, podría resolverse en las próximas horas, ya que la madre, Melissa Márquez, informó que su hijo se encuentra en Ecuador y que el padre, Jhon Jairo Correa Arango, fue retenido por las autoridades de dicho país norteño.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR