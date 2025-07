En un intento por evitar ir a la cárcel, Miguel Ángel Requejo, quien estrelló su camioneta contra el salón principal del restaurante ‘El Charrúa’ de La Molina el último miércoles 2 de julio, luego de una pelea con otros clientes, lloró y pidió perdón a sus víctimas.

Durante la audiencia de prisión preventiva llevada a cabo este domingo 6 de julio, el acusado afirmó que no estaba bajo los efectos del alcohol y que estuvo en shock luego de embestir su camioneta contra el local.

“Pido disculpas a mis vecinos, siempre me han traído buena comida. Siempre me han tratado bien. Sus mozos me llevaban comida con mis hijitos. Es una bendición el restaurante Charrúa, yo ahí como mi carne. Perdónenme, yo estaba molesto, pero no estaba borracho”, expresó.

“Cuando peleé con ustedes perdí mis lentes, yo tengo alta medida por eso es que cuando yo volví me dijeron que ya se habían ido. No sé qué pasó. Solo entré, bajé, y como no veo tuve que bajar para mirar e hice así (gestos) y dije: ‘Diablos, ¿qué hice?’ y subí en shock a mi casa”, agregó.

Entre lágrimas, Requejo Astochado aseguró que nunca tuvo la intención de causar daño y pidió que se le brinde una “oportunidad” para resarcir el daño cometido y pagar los destrozos que provocó en el restaurante.

“Si hubiera querido hacerles daño los hubiera buscado y eso no fue mi intención. No he querido hacerles daño, no soy un delincuente. Solo les pido, yo mantengo a mis hijos, familia, denme la oportunidad de trabajar para poder resarcir el daño a la sociedad y pagar los daños. Y perdónenme”, aseveró.

Sus lágrimas no sirvieron de mucho: el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina (Corte Superior de Lima Este) declaró fundado el requerimiento presentado por la fiscalía y dictó 9 meses de prisión preventiva.

Protagonizó pelea

Como se recuerda, Miguel Ángel Requejo protagonizó una discusión y se agarró a golpes con un grupo de cuatro comensales de ‘El Charrúa’ tras haber ingerido una buena cantidad de alcohol.

Tras ser expulsado del local, empotró su lujoso vehículo contra la zona donde se hallaba el grupo con el que había tenido una riña.

Fue tal la fuerza del impacto que una parte de la pared y las ventanas del restaurante quedaron destrozados y el vehículo avanzó hasta el salón principal golpeando a dos personas a su paso. Una de ellas esquivó completamente el auto.

El hermano de una de las víctimas declaró que su familiar se encuentra internado y en observación debido a que todo indica que presentaría una hemorragia interna. Fue el más afectado del grupo.