Caso ‘Furrey’: la lucha legal de la familia para hallar justicia y la posibilidad de que streamer recupere su vida

Ya han pasado tres semanas desde que Antonio Crespo Galán, conocido en el mundo del streaming como ‘ Furrey ’, conductor del programa “Todo Good”, fuera atropellado por un automóvil, cuando se desplazaba a bordo de su scooter a la altura de la cuadra 8 de la avenida Nicolás Arriola, en La Victoria. Tras el incidente el youtuber fue internado de gravedad la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica local, sin embargo, recientemente, su esposa informó a través de redes sociales que ha logrado salir esta área, aunque continúa aun con su recuperación en el establecimiento.

Debido a su complicado estado de salud, ’Furrey’ recién pudo ser intervenido quirúrgicamente seis días después del accidente, ya que no estaba en condiciones. El streamer estuvo con ventilación mecánica en todo momento.

Furrey fue atropellado por un automóvil cuando se desplazaba a bordo de su scooter a la altura de la cuadra 8 de la avenida Nicolás Arriola, en La Victoria. (Foto: @elfurrey)

Asimismo, a Pablo César Castillo Ticerán, conductor del automóvil, el Poder Judicial le dictó 6 meses de prisión preventiva, por lo que su defensa presentó recurso de apelación. En tanto, el Ministerio Público busca que se le imponga 9 meses de internamiento en un penal mientras duran las investigaciones.

En los próximos días se realizará la audiencia en la que se verá la apelación a la prisión preventiva contra el conductor.

El proceso legal que sigue

Jener Cáriga, abogado de ‘Furrey’, detalló a El Comercio que tras la prisión preventiva por 6 meses en contra de Pablo Castillo, la defensa de este ha apelado dicho auto, aunque aun el Poder Judicial no les notifica de manera formal sobre este recurso de apelación. Asimismo, se les debería precisar cuáles son los argumentos que van a entrar a debate el día de audiencia de apelación.

“En la audiencia únicamente se debaten aquellas partes que según la defensa, en este caso del investigado, cree que no ha sido acorde a derecho ni es acorde a los hechos fácticos. Todavía no hay una fecha y hora para la audiencia”, explicó.

La tipificación del delito imputado a Pablo Castillo Ticerán ha tenido cambios, pues, perpetrado el atropello a Crespo Galán, la Fiscalía le abrió investigación por lesiones culposas, luego varió a homicidio simple en grado de tentativa y, finalmente, se optó por lesiones graves. Acorde a esto último, lo que la fiscalía ha señalado es que la pena concreta por el delito de lesiones graves sería de 7 años.

“Entiendo que esta última recalificación de lesiones graves se debió a un documento en específico que ha remitido el Instituto de Medicina Legal, que es el resultado de la pericia médico legal que le hicieron a Antonio Crespo. Esta arrojó que mi patrocinado tendría 10 días de atención facultativa por 60 días de descanso médico legal. En base a ese documento, es que la fiscalía hizo la última remodificación al tipo penal", resaltó Cáriga.

El abogado agregó que este caso es sui generis, no es un caso normal, porque normalmente el conductor del automóvil se pasa la luz roja y, como lo ha determinado la fiscalía, pese a tener todo para frenar no lo hace, por lo contrario, lo que hace es acelerar. Es por ello que lo han calificado como dolo eventual y no como un delito culposo.

“Entonces, bajo ese bajo esas circunstancias y bajo la tipificación legal que le ha dado la fiscalía, pues creemos que es lo correcto. La pena concreta para este caso que la fiscalía está pidiendo son 7 años. No está pidiendo ni cuatro ni tres como para que sea pena suspendida. ¿Cuándo se da la pena suspendida? Cuando esta es menor a 5 años", destacó.

Además, Cáriga señaló que lo de la pena concreta es un segundo requisito para ver determinar o no la prisión preventiva. “En este caso, al momento de llegar a discutirse la prognosis de la pena, el juez señaló que superaba ampliamente el umbral de los 5 años. Y es por ello que le dieron la prisión preventiva”, dijo.

Recuperación de streamer

La esposa de ‘Furrey’, Giselle Minchola, informó en sus redes sociales que el youtuber salió de la Unidad de Cuidados Intensivos y continúa su recuperación “en piso” en una clínica local. A través de sus stories de Instagram, sostuvo que Antonio Crespo ha tenido una “recuperación milagrosa”.

“Quería darles la buena noticia, que ‘Toño’ por fin ha salido de la UCI, ya está en piso. Ha sido realmente una recuperación milagrosa, es lo que nos han dicho los doctores, porque se estimaba mucho más tiempo, incluso, en ventilación mecánica, lo cual es un alivio para nosotros”, manifestó.

En el mismo video, Minchola agradeció a los seguidores de ‘Furrey’ por las constantes muestras de cariño y aseguró que se siente “más tranquila”, ahora que su esposo ya salió de UCI.

“Agradecemos de verdad el apoyo de todos, agradecemos las oraciones, a todas las personas que le desearon el bien. Ha sido impresionante la mejora que él ha tenido y eso también me deja más tranquila porque ya lo tengo aquí conmigo, está aquí a mi costado, no les voy a mostrar, pero él está bien”, expresó.

En una segunda publicación, Minchola señaló que, pese a que ‘Furrey’ ya no se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos, aún debe tener una prolongada etapa de recuperación y que incluso aun le falta afrontar un par de operaciones más.

“Él todavía tiene muchos limitantes ahorita… Todavía falta un camino largo. Lo bueno es que ya pasó el peligro respiratorio, que era lo que más nos preocupaba. Toño les agradece mucho de todo corazón, al igual que yo. Los queremos muchísimo… Si bien él ya salió de peligro, no está al 100%, o sea, hay varias cositas que trabajar, todavía nos espera un tiempo más acá en la clínica, pero el hecho de que ya haya salido de UCI es bastante importante porque el pronóstico era malo”, comentó la esposa de ‘Furrey’.

Esposa de Furrey revela que streamer salió de UCI y se encuentra recuperando poco a poco. (Foto: @dra_giselle_minchola)

En diálogo con El Comercio, Giselle Minchola contó que ‘Furrey’ salió de UCI hace dos días y que a la fecha se encuentra en hospitalización regular. Detalló que en un primer momento estuvo con ventilador mecánico, insuficiencia respiratoria, el pulmón colapsado y las costillas rotas. Una vez que los médicos lograron retirarle el ventilador mecánico, pasó por un proceso de adaptación respiratoria.

Precisó que el riesgo vital ya no es tan alto, pero que aun hay cierto riesgo, ya que tiene varios temas por superar. “Tiene fracturas de clavícula del omoplato, y también en 4 vertebras cervicales y dorsales. Ha tenido algunos efectos a raíz de la medicación constante que ha tenido, así como el largo tiempo con ventilación mecánica, pero el peligro ya no es tanto ahora“, indicó.

Minchola comentó que si bien conversa con ‘Furrey’, él no lo hace tan fluido, sino de forma lenta pues se le dificulta poco hilar las palabras. Además, presenta una leve amnesia, por ejemplo, no recuerda nada de los últimos días previos al accidente y tampoco retiene mucha información.

“La mayor parte del tiempo la pasa durmiendo y aun no puede caminar. Yo le he estado contando todo lo que ha ido pasando. Me ha dicho que está muy agradecido con todas las personas que lo han apoyado, con sus seguidores, sus compañeros de trabajo, con la familia y amigos de colegio“, señaló.

La esposa del youtuber también comentó que ‘Toño’ ha expresado sus deseos de volver lo antes posible a realizar contenido y que apenas pueda agarrar un teléfono empezará a grabar cosas. Sin embargo, ya le han dicho que tome las cosas con calma, que lo primordial es su recuperación y que podrá reincorporarse a sus labores pero a su debido tiempo.

“Agradecemos a todos por el apoyo de todos. Sabíamos que la comunidad de seguidores era amplia, pero es distinto cuando se trata de un show de comedia a cuando ves gente unida, orando y deseándole buenas cosas a un persona, eso lo ha reconfortado (a ‘Furrey’) y conmovido bastante, hasta las lagrimas. También agradecemos al personal médico de la clínica. Pido a las personas de las redes que no hay que incitar al odio porque al fin y al cabo todos somos seres humanos”, expresó.

¿Qué ha dicho la defensa de Castillo?

Por su parte, la defensa de Pablo Castillo sostuvo que planteará que lo ocurrido a ‘Furrey’ constituye un accidente de tránsito y que debe ser procesado por el delito de lesiones culposas graves y recibir una pena de hasta 2 años de prisión suspendida.

“Los accidentes de tránsito son delitos imprudentes, culposos, pero no hay dolo, no hay intención, no son delitos intencionales”, expresó el abogado Raúl Sotelo.

Además, remarcó que hasta el momento no hay una evidencia que demuestre que Pablo Castillo se pasó la luz roja momentos antes de atropellar a Antonio Crespo, pues recordó que las cámaras que están ubicadas en los alrededores de la cuadra 8 de la avenida Nicolás Arriola, en La Victoria, solo graban en blanco y negro, lo que impide ver los colores del semáforo.

Raúl Sotelo representa a Pablo Castillo Cicerón, el chofer implicado en el atropello de Furrey ocurrido el 9 de julio en La Victoria | Foto: YouTube (Captura) / Composición EC

Por ello, cuestionó la diligencia fiscal por que se determinó que supuestamente su defendido se pasó la luz roja, pues remarcó que el fiscal y los abogados defensores de ambas partes no son peritos, por lo que consideró que esa acta fiscal no tiene valor.

Sotelo insistió en que lo ocurrido a ‘Furrey’ constituye un choque entre dos vehículos, pues afirmó que el streamer manejada un vehículo menor, por lo que negó que se tratara de un atropello. “Él no era un peatón. El señor (Antonio Crespo) no estaba caminando, estaba conduciendo un vehículo menor, un scooter, entonces se ha producido una colisión, un choque, esa es la posición nuestra”, aseveró.

Sotelo señaló que el cambio de tipificación del delito imputado a Pablo Castillo ha originado retraso en la presentación de la apelación contra la prisión preventiva a su defendido, ya que se hizo cuando la imputación era de homicidio simple en grado de tentativa, pero ahora las autoridades han pedido que sea por lesiones graves con dolo eventual.

Campaña a favor de conductor

A través de redes sociales, familiares, amigos y vecinos de Pablo Castillo Ticerán, conductor que atropelló a ‘Furrey’, le vienen brindando muestras de apoyo tras haber sido encarcelado como parte de la prisión preventiva dictada en su contra.

Ellos piden que Castillo continúe con su proceso, pero en libertad. Señalan que sí cuenta con arraigo familiar y laboral, pues desde hace años trabaja en la Panadería Ticerán, ubicada en Salamanca.

“Yo vivo acá hace más de 30 años y a Pablo lo conozco desde hace mucho tiempo. Es una muy buena persona, como amigo, como colaborador en toda la zona de Salamanca”, declaró un vecino.

Asimismo, los vecinos y amistades ha hecho vigilias en las afueras de la panadería familiar. “Conocemos al señor Pablo César. Acá estamos todas las amistades que hemos venido a dar fe de su arraigo laboral, su arraigo domiciliario y su arraigo familiar. Es un hombre de familia”, expresó otro vecino.