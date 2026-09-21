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Resumen

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Liceo Naval Almirante Guise
Liceo Naval Almirante Guise
Por Carlos Gonzales

Las declaraciones que dieron ante las autoridades los escolares del Liceo Naval Almirante Guise, de San Borja, implicados en el caso de violación sexual a un compañero en el interior de un bus coinciden en que los tres adultos presentes, dos profesores y el chofer, no intervinieron antes, durante y después del ataque sexual ni llamaron la atención a los presentes en la unidad.

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