La joven denunció que fue violada por un estudiante del colegio Liceo Naval Almirante Guise en el 2014. (Foto: Captura Willax TV)
La joven denunció que fue violada por un estudiante del colegio Liceo Naval Almirante Guise en el 2014. (Foto: Captura Willax TV)
Por Redacción EC

Nuevo caso. Una exalumna del colegio Liceo Naval Almirante Guise denunció que fue víctima de abuso sexual durante el viaje de promoción que realizaron en el año 2014 a República Dominicana.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.