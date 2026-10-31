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Resumen

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Los escolares acusados de presunta violación sexual del colegio Liceo Naval Almirante Guise afrontan un pedido de 4 meses de internamiento preventivo. (Foto: Violeta Ayasta / GEC).
Los escolares acusados de presunta violación sexual del colegio Liceo Naval Almirante Guise afrontan un pedido de 4 meses de internamiento preventivo. (Foto: Violeta Ayasta / GEC).
Por Miguel Rocca

Tras la decisión de la Fiscalía de Familia de archivar la investigación contra cuatro adolescentes investigados, conversamos con especialistas para entender qué sigue en este caso de presunta agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval.

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