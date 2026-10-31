Tras la decisión de la Fiscalía de Familia de archivar la investigación contra cuatro adolescentes investigados, conversamos con especialistas para entender qué sigue en este caso de presunta agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval.

El documento que informaba la decisión, señalaba que “al no haberse demostrado la responsabilidad de los adolescentes (...) por falta de elementos de convicción suficientes, procede el archivamiento, dejándose a salvo la posibilidad de reabrirse esta investigación si aparecen nuevos elementos de convicción”.

Pero el caso Liceo Naval está lejos de ser cerrado. Las investigaciones y diligencias continúan para los otros seis estudiantes que actualmente permanecen recluidos en el centro juvenil Maranguita de San Miguel. Sobre ellos aún se continúa determinando las responsabilidades, con audiencias de esclarecimiento con testigos y peritos. La idea es definir el grado de participación de cada uno, la medida socioeducativa -que puede llegar hasta seis años- y la reparación civil.

Dos abogados penalistas nos dan su punto de vista para entender qué seguirá en este caso.

Adolescentes detenidos en caso Liceo Naval

“Los otros seis (implicados) restantes van a continuar en el proceso”

Para la abogada Jackeline López, este archivo no es definitivo, ya que la parte agraviada puede impugnarlo con un recurso de elevación de actuados, en un plazo de cinco días hábiles desde la notificación. Ella señala que la base para esta decisión podría haber sido la declaración del agraviado en la cámara Gesell y los elementos que lo corroboran.

“Lo que se tiene pendiente es con relación a estos seis investigados y la eventual responsabilidad o infracción a la ley penal o medida socioeducativa que les va a corresponder. Esto conforme a la misma norma puede ser de hasta seis años en ese sentido, además de las responsabilidades civiles que se van a tener que atribuir, le corresponderá a este juzgado de familia, indicar individualmente a quién le corresponderá la responsabilidad y cuál es el grado de participación que habrían tenido”, indicó López.

Por último, la abogada indicó que el Liceo Naval Almirante Guise podría ser un tercero civilmente responsable, aunque esto sería de manera solidaria, siempre y cuando alguien lo solicite ante el juzgado. Si nadie lo pide, no se incorpora. Además, señaló la necesidad de que organismos como la UGEL y el Minedu realicen una labor de control mucho más activa, a fin de evitar que hechos como este se repitan.

Caso Liceo Naval

“Creo que va un poco lenta la investigación”

Para el abogado penalista Vladimir Padilla, es importante aclarar que esta investigación contra menores se rige por el Código de los Niños y Adolescentes y no por el proceso penal común. Además, señala que el archivo de la investigación contra cuatro de los implicados no debilita la teoría del caso, sino que, por el contrario, la ratifica.

“Lo que debemos entender es que la Fiscalía ya ha considerado que estas personas no deberían continuar siendo investigadas, sino pasar a tener la condición de testigos. Es decir, está señalando que no habrían tenido participación en los hechos y que, por el contrario, corresponde que mantengan su posición como testigos”, indicó el especialista.

“Creo que, si desde un inicio se determinaba que no habían tenido participación en los hechos, debieron ser apartados de la investigación con anterioridad. Si su situación era la de testigos, esa condición debió aclararse desde el inicio”, señaló Padilla.

Finalmente, el abogado cree que debe de darse “una dedicación exclusiva a este caso, no solamente en el Ministerio Público, sino también en el Poder Judicial, para esclarecer y determinar responsabilidades”.