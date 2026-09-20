Seis escolares acusados de presunta violación sexual del colegio Liceo Naval Almirante Guise se encuentran recluidos en Maranguita. (Foto: Violeta Ayasta/ GEC)
Seis escolares acusados de presunta violación sexual del colegio Liceo Naval Almirante Guise se encuentran recluidos en Maranguita. (Foto: Violeta Ayasta/ GEC)
Por Redacción EC

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Tribunal de Ética de la organización recordaron que la protección de la identidad de niños y adolescentes víctimas de violencia, de todo tipo, constituye un deber fundamental del ejercicio periodístico.

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