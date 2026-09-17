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Resumen

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El Colegio Liceo Naval Almirante Guise se ubica en el distrito de San Borja y, hasta el momento, su administración está en manos de la Marina de Guerra. (Foto: Difusión)
El Colegio Liceo Naval Almirante Guise se ubica en el distrito de San Borja y, hasta el momento, su administración está en manos de la Marina de Guerra. (Foto: Difusión)
Por Joel Dávila Quiñonez

El caso de 10 estudiantes del Colegio Liceo Naval Almirante Guise, implicados en una presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años, ha conmocionado a la opinión pública. Hoy, con los adolescentes imputados en manos de la policía y con las investigaciones de la fiscalía en proceso, vale la pena preguntarse sobre las consecuencias legales que recaerán sobre los menores de edad y maestros dentro del bus escolar donde sucedió el delito, además de la responsabilidad de la propia entidad educativa.

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