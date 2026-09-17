El caso de 10 estudiantes del Colegio Liceo Naval Almirante Guise, implicados en una presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años, ha conmocionado a la opinión pública. Hoy, con los adolescentes imputados en manos de la policía y con las investigaciones de la fiscalía en proceso, vale la pena preguntarse sobre las consecuencias legales que recaerán sobre los menores de edad y maestros dentro del bus escolar donde sucedió el delito, además de la responsabilidad de la propia entidad educativa.

Por ello, en la siguiente nota, por medio del comentario experto de abogados penalistas vamos a conocer los potenciales escenarios que afrontarían los imputados, pero también otros actores que pueden verse involucrados en el caso.

¿Qué condena enfrentarían los adolescentes?

Pese a que los menores en cuestión, legalmente, de ser encontrados culpables del delito que se les imputa no irán a prisión, sí les tocaría cumplir una sentencia en una correccional, en el caso de los varones al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima , conocido también como “Maranguita”.

En horas de la mañana del jueves 17 de septiembre, los adolescente ingresaron a la comisaría de Familia. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Al respecto, El Comercio dialogó con Aaron Aleman, abogado penalista, quien nos dijo al respecto: “lo que se tiene que hacer es la imposición de una medida socioeducativa, es decir, el internamiento en un centro de diagnóstico y rehabilitación. El periodo de internación como sanción grave, de acuerdo al código de niños y adolescentes, en el artículo 235, es que si los menores tienen entre 16 y menos 18 años, la pena de internamiento sería hasta de 10 años, pero si estuvieran entre 14 y menos de 16 años, dependiendo cada uno de los sujetos imputados, la pena podría ser hasta de 8 años”.

Sin embargo, vale a pena preguntarse si el grado de participación en el presunto asalto sexual condicionará la sentencia de los imputados. Sobre este particular, la también abogada penalista Jackeline López, nos comenta: “ellos no cometen delitos, han infringido una ley penal. Por ello, lo que corresponde es una medida socioeducativa (...) lo que van a tomar en cuenta, principalmente, va a ser la declaración del agraviado, quien podrá identificar quiénes serían estas personas, partícipes en la conducta vejatoria . Por eso, solo quienes participaron de manera activa cometen la infracción a la ley penal”

Durante la madrugada del jueves 17, los 10 adolescentes implicados en la presunta violación pasaron por varias dependencias de la Policía Nacional. (Foto: César.grados@photo.gec)

En ese sentido, López acota que será crucial el examen médico legal, además de las actuaciones propias del Ministetio Público como de la Policía Nacional del Perú, así como el testimonio de la víctima quien tiene la facultad de reconocer a sus atacantes, pero “ si uno estuvo ayudando a sujetar o sostener a la víctima, evitar que reaccione, esa conducta también es activa y se sanciona en virtud al grado de participación como cómplice o partícipe”.

¿Los auxiliares dentro del bus enfrentarán cargos?

Asimismo, también trascendió que el bus que trasladaba a los estudiantes del evento interescolar de Surco hacia San Borja, distrito donde se encuentra ubicado el Colegio Liceo Naval Almirante Guise, no solo contaba con el conductor sino con dos personas más, pertenecientes al colegio, de acuerdo a Cornelio Gonzáles Torres, director regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), se trataría de entrenadores. En ese sentido, cabe preguntarse sobre el grado de responsabilidad que tendrían.

De acuerdo a Aleman: “ ellos tienen un deber de garantes con respecto a lo que ocurra con los niños que estén a su cargo . Ellos, al ser parte de la institución tienen la custodia y, sobre todo, la responsabilidad de lo que pueda ocurrir o no con respecto a la relación o vínculo que puedan tener los niños en el marco de esta relación que puedan ellos también mantener”.

Cornelio Gonzáles Torres, director del DRELM, informó que dentro del bus habían 3 adultos: un conductor y 2 docentes del Liceo Naval. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Y acotó: “si se demuestra que ellos han sido negligentes, que no han tenido algún tipo de comportamiento adicional que pueda haber evitado o prevenir este ámbito de delito, entonces se les podría aplicar una pena”.

La abogada López amplía el comentario anterior: “tenemos que remitirnos a las investigaciones. Si se determina que habían adultos escuchando podrían responder por una conducta omisiva. Ellos estarían en un fuero ordinario, no el de adolescentes, porque no prestaron el auxilio correspondiente para evitar la comisión del delito . La Corte Suprema se ha pronunciado al respecto, que una omisión en estos supuestos calza igual y tiene esta equivalencia que un hacer (el delito), como si ellos mismos hubieran estado participando. Tendría consecuencias penales con sentencias muy variadas”.

¿Cuál es la responsabilidad del Colegio Liceo Naval?

Sin duda alguna, como ya han dicho autoridades como María Seminario, ministra de la mujer y José Antonio Chang, ministro de educación, el Colegio Liceo Naval Almirante Guise tendría responsabilidad en el hecho. Al respecto, los expertos consultados detallan lo siguiente:

El Colegio Liceo Naval Almirante Guise se ubica en el distrito de San Borja y, hasta el momento, su administración está en manos de la Marina de Guerra. (Foto: Difusión)

“Se constituirán como terceros civiles responsables, lo que hace que cualquier tipo de daño o perjuicio se reconozca a través de una indemnización a favor de la víctima , no solamente tiene que ser asumido por los padres de los adolescentes en este caso concreto, sino por la propia institución educativa para que se pueda menguar todos los daños o afectaciones que haya podido sufrir el menor”, explicó Aaron Aleman.

Por su parte, Jackeline López agrega: “no necesita el agraviado esperar que termine su proceso penal para recién accionar u obtener una reparación civil, sino que el diseño que tenemos permite que se encuentre dentro del proceso penal, en el cual, por ejemplo, se incluyen empresas o instituciones educativas que tienen esta vinculación con los adolescentes”.

Ambos especialistas coinciden en que el Liceo Naval no puede ser responsabilidad penalmente en la parte punitiva , pero sí por los daños y perjuicios que se suscitaron desde la comisión del delito.

¿Es normal que los imputados fueran llevados en auto turístico?

Durante la cobertura periodística de este caso, se supo que los imputados fueron trasladados en una minivan turística , inclusive, con algunos de los padres en el interior de la misma, hecho que causó una serie de interrogantes

Causó extrañeza que los adolescentes imputados sean trasladados en una minivan turísitica y no en una patrulla policial como corresponde. (Foto: César.grados@photo.gec)

“Es algo atípico. Lo han tratado de manera diferenciada como realmente es el conducto regular, que es que sean trasladados a la comisaría o dependencia policial más cercana y dentro de las garantías correspondientes, ya sea enmarrocados para que se pueda llevar a cabo una debida participación en las diligencias. Ahí hubo una cuestión de negligencia, imprudencia, eventualmente desconocimiento y eso tendría que ser objeto de investigación por parte de la Inspectoría Nacional de la Policía, para efectos de que se pueda determinar si hay una responsabilidad o no en los efectivos policiales correspondientes que han llevado a cabo ese traslado, desde mi punto de vista, de manera inoportuna”, dijo Aleman.

“Es absolutamente irregular porque para esto existen transportes institucionales . Es más, con la custodia respectiva del personal autorizado no puede ir cualquier persona, no pueden ir familiares. Sí se advierte una conducta irregular al trasladarlos en una movilidad privada y, además, con personas no autorizadas, así sean familiares, entonces, eventualmente, podríamos estar hablando de alguna responsabilidad funcional de estas autoridades que han permitido, que han estado o han sido parte de este traslado”, indicó López.

Marina remueve a directora del Colegio Liceo Naval

Una vez que el caso se hiciera mediático, la Marina de Guerra del Perú, emitió un comunicado condenando los hechos ocurridos con los alumnos del Colegio Liceo Naval Almirante Guise, además de disponer, mediante la Dirección de Bienestar de la institución, la “ separación de la Directora, del docente y del entrenador de fútbol, mientras se desarrollan las investigaciones a cargo de las autoridades competentes ”.

El mismo documento asegura que están dando toda la colaboración a las autoridades para el “esclarecimiento de los hechos, independientemente de los que resulten responsables”.

Diversas autoridades del Gobierno han pedido una sanción ejemplar para los imputados, así como determinar el grado de responsabilidad del colegio. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Keiko Fujimori ordena cambio de administración del Liceo Naval

Con la controversia encima de esta institución educativa, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, aseguró que habrá un cambio en el manejo del Colegio Liceo Naval Almirante Guise: “se va a declarar la reorganización y se está tomando medidas correctivas, así también, la administración del colegio pasará a manos del Minedu ”.

Presidenta Keiko Fujimori se pronuncia sobre presunto caso de agresión sexual en Liceo Naval: Se va a declarar en reorganización, se está tomando medidas correctivas y la administración pasará al Minedu (…) Una vez que se encuentre a los responsables, que les caiga todo el peso… pic.twitter.com/8ab21pT2cN — Canal N (@canalN_) September 17, 2026

La mandataria también pidió severidad en el proceso judicial que tiene como imputados a 10 adolescentes por agredir sexualmente a uno de sus compañeros: “será el Poder Judicial quien determine la responsabilidad y que le caiga todo el peso de la ley”.

La presidenta Keiko Fujimori ordenó que el Liceo Naval pase de manos de la Marina de Guerra hacia el Minedu. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

¿Qué sucedió con los estudiantes del Colegio Liceo Naval?

La Policía Nacional del Perú llevó a cabo el arresto de 10 adolescentes quienes habrían atentado contra la integridad sexual de uno de sus compañeros del Colegio Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en el distrito de San Borja, mientras se trasladaban en un bus perteneciente a dicha institución educativa.

De acuerdo al parte emitido por la Policía Nacional todo ocurrió el pasado martes 15 del presente mes, alrededor de las 4 de la tarde, mientras los estudiantes (pertenecientes al equipo de futsal) se trasladaban en un bus del colegio de regreso hacia el centro de estudios (de Surco hacia San Borja) procedentes de un evento deportivo interescolar. En dicho trayecto, los adolescentes (entre los 16 y 17 años) atacaron al menor (16) que cursa el cuarto año de secundaria, causando serias afectaciones a su integridad física.

El oficio emitido por la PNP relata que el padre del menor se acercó a la comisaría para denunciar el hecho delictivo. Realizada la denuncia, personal policial se acercaría a las instalaciones del Colegio Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja, donde procedieron a la detención de los alumnos implicados en el ataque por “presunta infracción a la ley penal violación de la integridad sexual” y ser trasladados a la respectiva dependencia policial mientras se realizan las investigaciones correspondientes ordenadas por la Séptima Fiscalía de Familia de Lima del Ministerio Publico. Esto sucedió el miércoles 16 de septiembre al mediodía.

Los adolescentes arrestados fueron acompañados por sus familiares en las movilizaciones que tuvieron durante la noche y la madrugada. (Foto: César.grados@photo.gec)

Las primeras pesquisas a los imputados

Ese mismo día, alrededor de las 10 de la noche, fueron trasladados hasta la dependencia policial ubicada en San Isidro, al Departamento de Identificación Biométrica de Criminalística donde permanecieron unas 2 horas. A la medianoche fueron conducidos a Medicina Legal, sitio donde estuvieron hasta las 4 de la madrugada, aproximadamente, para luego ser devueltos a la comisaría de San Borja. A las 6 de la mañana ingresaron a la Comisaría de Familia.

Padres acusan racismo, bullying y hostigamiento en Liceo Naval

Por su parte, algunos padres de familia, alrededor de unos 30 apostados en las afueras del colegio, dieron declaraciones a la prensa tras el suceso: “mucha indignación al darnos cuenta lo que pasa en el colegio. No nos dicen nada, no ha salido ningún encargado para decirnos qué harán (...) ¿Cómo es posible que algo así suceda habiendo una persona encargada? Siempre van con una persona encargada como el entrenador. Como madre, me preocupa la seguridad de mi hija, esto pasa hace muchos años, hay muchos casos de bullying que se reportan en Síseve, pero quedan en nada. Agresiones a los niños, los golpean, a uno lo mandaron al hospital, pero luego no sabemos qué pasó con ese caso”, dijo una madre a ATV Noticias.

La misma madre de familia, en declaraciones a Canal N fue clara al decir que, incluso, existe el caso de un alumno que amenazó a un maestro para que no lo desapruebe en un curso, mientras que otra denunció otro tipo hostigamientos:

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Madres de familia se pronuncian tras presunta agresión sexual en el colegio Liceo Naval Almirante Guise



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“Estamos indignados, no solo por esta acción, son muchas situaciones: bullying, discriminación por tu color de piel, por tu apellido, por los galones . Mandaron (el colegio) un mensaje ayer que, para nosotros es una falta de respeto. No han salido a contarnos nada. Ahora hay una reunión de comité y no nos dejan entrar como padres. Hay muchas denuncias en el Síseve (plataforma para denunciar el bullying), pero no está muy difundida”.

Maestra del Colegio Liceo Naval confirma casos de bullying

La prensa pudo hablar con Giovana León, maestra del Colegio Liceo Naval Almirante Guise, quien en los exteriores del centro educativo reafirmó la versión de los padres de familia al asegurar que sí hay casos de bullying: “con la verdad creo que esta situación se puede superar. He tenido conocimiento, he tratado de ayudar dentro de mis posibilidades. Ha habido bastantes casos de bullying acá, hostigamiento, violencia. Todos los que tratamos de levantar nuestra voz, a veces uno habla y no nos escuchan, a veces las represalias van contra nosotros. No tengo miedo, he hecho las denuncias y se han ido contra mí”.

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Giovana León, docente de la institución educativa, señaló: He tenido conocimiento, he tratado de ayudar dentro de mis posibilidades. Pero hay definitivamente cosas que se deben manejar de una mejor manera.



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Colegio Liceo Naval aplicará medidas disciplinarias contra agresores

Por su parte, el Colegio Liceo Naval Almirante Guise emitió un comunicado dirigido a los padres de familia de la institución donde aseguran que han actuado conforme a ley, dando facilidades a las autoridades para realizar las investigaciones, a la vez de asegurar que el bullying, la violencia y el maltrato “no tienen cabida en nuestra comunicada educativa. De comprobarse responsabilidades, se aplicarán las medidas disciplinarias que correspondan, conforme a la normativa vigente y al reglamento institucional ”.

Asimismo, el comunicado del colegio asegura que están adoptando los cambios necesarios para “ fortalecer la disciplina, la convivencia y la seguridad de nuestros estudiantes , con el propósito de prevenir y atender oportunamente cualquier situación que pueda afectar su integridad y bienestar”.

Comunicado del Colegio Liceo Naval Almirante Guise a los padres de familia tras los hechos delictivos ocurridos en un bus del centro educativo el pasado martes 15 de septiembre. (Foto: Liceo Naval)

Ministra de la Mujer pide celeridad en investigaciones

Al conocerse este caso, el Ministerio de la Mujer designó un equipo multidisciplinario del programa Warmi Ñan, el cual quiere encargarse de dar soporte psicológico a la víctima, pero también apoyo legal en su caso.

De hecho María Seminario, titular de dicha cartera, pidió celeridad en las investigaciones, a la vez que de defina la responsabilidad que tendría el Colegio Liceo Naval Almirante Guise en este delito perpetrado por 10 de sus alumnos: “cada nivel del colegio tendrá que asumir su responsabilidad. Los niños iban en el bus acompañado de profesores, iban más niños además, lo cual debe haber sido un tema totalmente desagradable. Los profesores y el colegio en sí mismo tendrán que asumir la responsabilidad correspondiente”, dijó a RPP.

Maria Seminario, ministra de la mujer y poblaciones vulnerables. (Foto referencial MIMP)

Seminario afirmó que este ataque no surgió de forma repentina, insistió en que el mismo pudo gestarse en el tiempo, deslizando episodios de bullying, hostigamiento o acoso al estudiante durante un tiempo considerable que, a su modo de ver, también se debe investigar.

Defensoría del Pueblo acompaña a víctima y sus familiares

La Defensoría del Pueblo también se manifestó tras conocerse la denuncia, pidiendo la inmediata intervención de la Fiscalía teniendo en cuenta “los principios de interés superior del niño y debida diligencia reforzada”, a la vez de exhortar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a “brindar al menor de edad el soporte legal, psicológico y social que requiera. Además, se insta a la UGEL 7 su pronta intervención en dicho centro educativo, según lo dispuesto en los lineamientos para la prevención y atención de la violencia escolar del Ministerio de Educación, a fin de evitar la ocurrencia de hechos similares”.

Por su parte, la entidad encabezada por Josué Gutiérrez aseguró que supervisarán que se “garantice una atención célere, oportuna e integral al adolescente y sus familiares”.

Josué Gutiérrez, defensor del pueblo. (Foto: Cuarto Poder) / CESAR GRADOS

En hora de la mañana de este jueves 17 de septiembre, Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, en declaraciones a Canal N, aseguró que los imputados deben ser juzgados de acuerdo a su edad y no como personas adultas, además de agregar que están acompañando al adolescente agredido desde ayer: “hoy inician las pesquisas para contrastar los hechos denunciados. Estamos levantando las actas como corresponde y expresarle nuestra solidaridad a la víctima y sus familiares. Pedimos una sanción ejemplar (...) Nos hemos puesto a disposición para acompañar en el ámbito psicológico y en el procedimiento con un equipo de abogados y psicológicos para ambas partes ”.

Ministro Chang revela historial de bullying de los agresores

De hecho, quien fue un poco más allá fue el ministro de educación, José Antonio Chang, quien aseguró que los agresores han sido protagonistas de denuncias previas por acoso y que no es la primera vez que se relaciona el nombre del Colegio Liceo Naval Almirante Guise con hechos de hostigamiento: “ya había una denuncia previa contra estos jóvenes. No tenemos todavía certeza que haya sido el mismo menor”, declaró a RPP.

En ese sentido, Chang se sumó a otras voces que piden se determinen cuál es la responsabilidad del centro educativo en este hecho delictivo: “sabemos de un estudiante que ha sido la víctima de este acoso de varios otros en una unidad móvil del colegio en el cual habían ido a un evento deportivo. Luego de esto ha llegado la fiscalía y han entrado en un proceso de investigación que espero sea célere, pero muy riguroso. Creo que no debemos permitir que este tipo de hechos pasen inadvertidos o por agua tibia”, expresó.