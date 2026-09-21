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Resumen

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Jorge Petrozzi es el abogado de la familia del alumno ultrajado en un bus del Liceo Naval Almirante Guise. (Foto: Víctor Ch. Vargas/Peru21/X)
Jorge Petrozzi es el abogado de la familia del alumno ultrajado en un bus del Liceo Naval Almirante Guise. (Foto: Víctor Ch. Vargas/Peru21/X)
Por Carlos Gonzales

Jorge Petrozzi, abogado de la familia del menor, anunció que denunciará a los tres adultos que viajaban en el bus por delito de violación sexual en la modalidad de comisión por omisión al no haber impedido el ultraje al escolar del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja. A continuación una entrevista que brindó el letrado a El Comercio:

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