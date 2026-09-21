1. ¿Cuál es la situación legal de los tres adultos que viajaban en el bus donde ocurrieron los hechos?

Serán citados para rendir testimonial ante el juzgado de familia que investiga el caso penal de los menores.

2. ¿De qué delitos se les podría acusar y qué pena podrían recibir?

Se les puede acusar de la comisión del delito de violación sexual en la modalidad de comisión por omisión al no haber impedido el acto y teniendo la obligación jurídica en su calidad de profesores y cuidadores. Podrían recibir hasta 31 años de pena privativa de la libertad y se adiciona el delito de omisión de actos funcionales al ser funcionarios públicos.

3. ¿Los adultos ya declararon ante las autoridades?

Aún no han declarado. El viernes en horas de la tarde el colegio informó sus identidades.

4. ¿Se pedirá alguna medida restrictiva para los tres adultos?

Se pedirán medidas restrictivas o incluso prisión para los adultos cuando sean denunciados ante el fiscal especializado en lo penal

5. ¿Ha habido un comportamiento negligente de parte de estos profesores durante el viaje de los menores en el bus?

Es evidente que el comportamiento de los profesores ha sido por demás negligente.

6. ¿El Liceo Naval Almirante Guise tiene alguna responsabilidad por no cautelar y no establecer un protocolo para la vigilancia a ese grupo de menores que viajaban en el bus?

El Liceo Naval tiene plena responsabilidad no solo por el hecho en sí, sino por no haber tomado medidas preventivas o correctivas ante los reiterados casos de bullying y abusos denunciados desde hace tiempo.

7. ¿Algún hecho le ha llamado la atención sobre el caso de los tres adultos que viajaban en el bus?

Es increíble que ocurriendo una agresión sexual brutal y cruel dentro del bus, los adultos no hayan hecho nada por impedirla.