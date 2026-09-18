El Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó diversas medidas de protección preventivas en favor del adolescente de 16 años del colegio Liceo Naval Almirante Guise, que fue víctima de violencia sexual.

Entre estas medidas figuran prohibir que los presuntos agresores utilicen espacios, privados o redes sociales (WhatsAp, Facebook, entre otras) contra el agraviado, así como terapias sicológicas obligatorias para ellos.

El órgano jurisdiccional también dispuso el patrullaje constante de forma periódica semanal, a cargo de la comisaría del sector, en el domicilio de la víctima.

En paralelo, el Tercer Juzgado de Familia de Lima, con competencia penal, tiene prevista para hoy emitir la resolución respecto al pedido de internamiento preventivo solicitado por la Fiscalía.

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La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro solicitó cuatro meses de internamiento preventivo contra los alumnos de quinto año de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise acusados de presunta agresión sexual.

El fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández presentó la petición formal ante el órgano jurisdiccional para asegurar la presencia de los adolescentes durante las investigaciones.

MIRA AQUÍ: Fiscalía pide cuatro meses de internamiento preventivo para denunciados por presunta agresión sexual del Liceo Naval

El representante del Ministerio Público sustentó el pedido de medida cautelar en diversos elementos de convicción recabados durante las diligencias preliminares de ley. Entre las evidencias figuran el resultado del examen médico legal aplicado a la víctima de 16 años y las actas de intervención de los efectivos policiales.

La denuncia policial surgió tras el presunto ataque que sufrió el estudiante de cuarto año el pasado 15 de setiembre dentro de un bus escolar. El hecho violento ocurrió durante el retorno del equipo escolar de futsal hacia la sede del colegio en San Borja.

¿Eres víctima de violencia?

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene a disposición de todos una serie de servicios orientados a atender casos de violencia. Entre ellos están:

Línea 100

Funciona las 24 horas, todos los días de la semana. Es una llamada gratuita al número 100, desde un teléfono fijo o celular desde cualquier parte del país. Brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar o que conozcan un caso.

Chat 100

A través de este chat recibirás orientación en línea, en tiempo real e ininterrumpido, sobre prevención de la violencia en las relaciones de enamoramiento, noviazgo y/o pareja; además de brindar orientación y/o información a las personas que refieren o conozcan algún hecho de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y/o violencia sexual. Se puede acceder desde el enlace https://chat100.warminan.gob.pe/ Su alcance es a nivel nacional, es confidencial y se encuentra disponible las 24 horas.

Centros Emergencia Mujer y Familia

Son servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. Permite acceder a asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atienden las 24 horas, los siete días de la semana. (https://www.gob.pe/institucion/warmi%C3%B1an/informes-publicaciones/3487068-directorio-de-servicios-del-programa-nacional-warmi-nan)