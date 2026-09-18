Los escolares acusados de presunta violación sexual del colegio Liceo Naval Almirante Guise afrontan un pedido de 4 meses de internamiento preventivo. (Foto: Ministerio Público)
Los escolares acusados de presunta violación sexual del colegio Liceo Naval Almirante Guise afrontan un pedido de 4 meses de internamiento preventivo. (Foto: Ministerio Público)
Por Redacción EC

El Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó diversas medidas de protección preventivas en favor del adolescente de 16 años del colegio Liceo Naval Almirante Guise, que fue víctima de violencia sexual.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.