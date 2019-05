Caso peajes: Luis Castañeda se presenta ante comisión de Defensa del Consumidor

El ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio se presenta ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso para responder por los contratos de Línea Amarilla durante su segunda y tercera gestión.



La sesión de dicho grupo de trabajo inició a las 4 de la tarde solo con el presidente de dicha comisión, Miguel Elías, y el congresista Pedro Olaechea. Los otros 11 integrantes no asistieron por encontrarse de licencia, informó Canal N. La sesión es reservada.

El ex burgomaestre metropolitano, que llegó acompañado del abogado Roy Gates, afronta dos investigaciones fiscales preliminares: por el presunto favorecimiento a Lamsac, en el 2009, en la concesión del proyecto Línea Amarilla y por el presunto favorecimiento a OAS en la adenda que firmó en el 2015 e incluyó el by-pass de 28 de julio. Este último caso a raíz de la difusión de una conversación por WhatsApp entre Lucy Giselle Zegarra Flores, ex alta funcionaria de la gestión de Castañeda, y José Léo Pinheiro, presidente de OAS-Brasil.

El alcalde había sido citado para el pasado viernes 10 de mayo, pero no acudió en esa fecha. En ese momento, el congresista Elías informó que de no presentarse a la tercera citación tendría que ser citado de grado o fuerza.



En la sesión privada solo participan, además de Luis Castañeda, Miguel Elías y Pedro Olaechea. (Fotos: Hugo Pérez / GEC) El Comercio

Antes de ingresar a la sesión, Castañeda evitó pronunciarse sobre la prisión preventiva de su sucesora, la ex alcaldesa Susana Villarán, quien cumple prisión preventiva por 18 meses por aportes de OAS y Odebrecht a sus campañas.

"No me parece bien hablar de la señora Susana Villarán, ella está en un problema y no voy a aprovecharme de eso. No quisiera decir nada más al respecto", sostuvo en diálogo con la prensa a su ingreso al Congreso para asistir a la Comisión de Defensa del Consumidor.

El pasado 7 de mayo, la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán se presentó ante dicha comisión para responder sobre la ejecución del proyecto Línea Amarilla, la negociación y suscripción del contrato Vías Nuevas de Lima (Rutas de Lima) y los cambios en las tarifas de peaje en ambos casos.