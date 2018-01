Vanessa Valverde, abogada de Eduardo Saettone, rechazó la versión de la policía sobre la detención de su patrocinado, ocurrida ayer por la noche.



Ayer, el músico fue intervenido debido a una orden de captura en su contra por el delito de homicidio culposo a raíz del atropello y muerte de María Elena Coronado en el año 2012.

Según la nota informativa de la Policía Nacional, Eduardo Saettone Arróspide, de 40 años, fue capturado cuando transitaba por la altura de la Plaza Bolognesi, en el Cercado de Lima. “Una vez reducido fue trasladado a las instalaciones de la DEPPOJUD PNP para los trámites de Ley”, precisa el documento N°01 - 2018- DIRINCRI PNP/DIVPOJREQ-DEPPOJUD-SECAP.

Sin embargo, Valverde asegura que dicha versión es falsa porque ella, junto a otro abogado de su despacho, acompañó a Saettone a entregarse a las autoridades.

“Ni bien fui informada de que la Corte Superior emitió la orden de captura, yo misma con otro abogado del estudio fuimos a la puerta de la policía judicial y entregamos a Eduardo Saettone. Ese comunicado me sorprende bastante no solo porque no tiene firma sino porque también tiene cosas que son falsas”, expresó en entrevista con ATV+.

Una vez que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) lo clasifique, será trasladado a un penal de Lima para cumplir su condena.

Sobre el atropello que causó la muerte de María Elena Coronado, la abogada aseguró que Saettone no pasó el examen toxicológico porque “en este caso concreto no había nada para dudar”.

“Según el reglamento de tránsito cuando ocurren este tipo de accidentes, la policía tiene que observar dos cosas: primero que no haya rastro de alguna sustancia indebida en el vehículo o que la persona muestre signos que ameriten que pase el examen toxicológico. La familia denunció a los policías que hicieron esta intervención pero en una segunda instancia fueron absueltos”, agregó.

Abogada rechaza versión de PNP sobre detención de Eduardo Sattone

Lee también: