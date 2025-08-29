Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Caso Sheylla Gutiérrez: ¿Quién es Jossimar Cabrera, su rosario de agresiones y qué condena podría recibir por el crimen de su esposa?Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En las fotos que Sheylla Gutiérrez publicaba en redes sociales mostraba que tenía, supuestamente, un matrimonio feliz y que su relación con Jossimar Cabrera Cornejo había mejorado, sin embargo, todo era apariencia porque la realidad era otra, pues ella vivía un infierno al lado del padre de sus tres hijos y pensó, aquel 9 de agosto, fecha en que decidió culminar su matrimonio, que todo pronto terminaría, pero no fue así. Su vida fue apagada ese mismo día.
TE PUEDE INTERESAR
- Triple choque de buses del Metropolitano deja 45 heridos cerca de la estación Angamos
- Indecopi aclara que la marca Antigua Taberna Queirolo sigue vigente y no ha dispuesto su desaparición
- Sereno muere al chocar su motocicleta contra cisterna de la Municipalidad de Lima
- Caso Saweto: Ratifican condena de 28 años de cárcel a acusados del asesinato de cuatro líderes nativos
Contenido sugerido
Contenido GEC