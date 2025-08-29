Investigaciones del crimen de Sheyla Gutiérrez Rosillo continúan en California con apoyo de las autoridades peruanas. (Foto: Composición)
Investigaciones del crimen de Sheyla Gutiérrez Rosillo continúan en California con apoyo de las autoridades peruanas. (Foto: Composición)
Carlos Gonzales
Carlos Gonzales

Escucha la noticia

00:0000:00
Caso Sheylla Gutiérrez: ¿Quién es Jossimar Cabrera, su rosario de agresiones y qué condena podría recibir por el crimen de su esposa?
Resumen de la noticia por IA
Caso Sheylla Gutiérrez: ¿Quién es Jossimar Cabrera, su rosario de agresiones y qué condena podría recibir por el crimen de su esposa?

Caso Sheylla Gutiérrez: ¿Quién es Jossimar Cabrera, su rosario de agresiones y qué condena podría recibir por el crimen de su esposa?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En las fotos que Sheylla Gutiérrez publicaba en redes sociales mostraba que tenía, supuestamente, un matrimonio feliz y que su relación con Jossimar Cabrera Cornejo había mejorado, sin embargo, todo era apariencia porque la realidad era otra, pues ella vivía un infierno al lado del padre de sus tres hijos y pensó, aquel 9 de agosto, fecha en que decidió culminar su matrimonio, que todo pronto terminaría, pero no fue así. Su vida fue apagada ese mismo día.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC