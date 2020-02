La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, comentó que las autoridades que no cumplieron con su rol en el tratamiento del caso de Solsiret Rodríguez, cuyos restos aparecieron en una vivienda luego de permanecer desaparecida desde el 2016, deben ser sancionadas.

“Creo que esto no se puede volver a repetir y espero que en este caso sean sancionados no solamente los agresores, sino también aquellos que en la cadena de justicia no cumplieron con su rol”, dijo a TV Perú.

►Solsiret Rodríguez: Ministerio Público solicita prisión preventiva para sospechosos del crimen

►Caso Solsiret: no existe un protocolo para atender los casos de desaparición, afirma la Defensoría del Pueblo

Asimismo, lamentó que este caso no fuera atendido con la profundidad necesaria y que la Policía y los fiscales hayan reaccionado de forma inadecuada.

“Tenemos que denunciar que este caso no fue atendido ni con la profundidad ni con la diligencia que se necesitaba. El policía contestó que no ameritaba la búsqueda, que seguramente se fue con las amiguitas. Un fiscal contestó que del caso no sabía y el otro le dijo a sus padres que vayan a buscar bien a su hija”, indicó.

De otro lado, indicó que su sector realiza un trabajo conjunto con la Policía para resolver los casos de casi 200 mujeres desaparecidas registrados en el país.

“Estamos ya con los protocolos en un trabajo conjunto con la Policía, porque tenemos casi 200 mujeres desaparecidas. Hay que darle un tiempo y hay que investigar a profundidad. Hay que hacer un seguimiento, todos son sumamente dolorosos y tenemos que actuar con mucha responsabilidad”, aseveró.