Por Carlos Gonzales

El caso Utopía sigue dando que hablar. En esta oportunidad, el Tribunal Constitucional emitió una resolución, el pasado 18 de agosto, para establecer como fundada el habeas corpus que presentó la defensa de Alan Azizollahoff Gate, uno de los propietarios de dicha discoteca, y declaró como nulas las dos resoluciones que denegaron el pedido de prescripción de la pena impuesta al empresario sudafricano tras la muerte de 29 jóvenes el 20 de julio de 2002.

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