A raíz de los contagios a causa de dengue, el nerviosismo de los ciudadanos ha ido en aumento. Hasta la fecha, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud (MINSA) informó que se ha registrado 130.826 casos y 201 muertes confirmadas. En ese marco, este Diario conversó con expertos para saber cuáles son los principales síntomas y recomendaciones al respecto.

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.

La Defensoría de Pueblo informó que Lima es la segunda región con mayor número de casos de dengue a nivel nacional (18.981). Los distritos con mayor número de casos son San Juan de Lurigancho (3.175), San Juan de Miraflores (2.228), Ate (1.504), Comas (1.465), Chosica (1.076) y Puente Piedra (1.065).

“Reiteramos nuestro pedido al Minsa y a gobiernos regionales para reforzar las acciones de prevención, así como para garantizar un diagnóstico y tratamiento oportunos y para evitar el incremento de casos y pérdidas humana”, agregó.

Síntomas

Sergio Recuenco, médico epidemiólogo, señaló a El Comercio que los primeros signos de alerta son los dolores musculares, de cabeza y de huesos. Todo ello debido a que el sistema cardiovascular sufre un desbalance.

Además, resalta la presencia de un dolor reticular notable. Es decir, aquella molestia que uno siente al presionar su globo ocular.

Leslie Soto, médico infectólogo, mencionó que otro de los síntomas es tener una fiebre alta de hasta 40°C por casi una semana. Por otro lado, sostuvo que el término para referirse al dolor intenso que uno siente en los huesos cuanto tiene dengue es ‘fiebre quebrantahuesos’. “También es posible observar erupciones prominentes en la piel producto de las picaduras”, añadió.

César Cabezas, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud (Minsa), definió el dolor intenso en los músculos como ‘dolor osteomuscular’. Por otro lado, resaltó una serie de síntomas de la enfermedad viral.

Dolor abdominal intenso.

Glándulas inflamadas.

Vómitos persistentes.

Sangrado de encías o nariz.

Sangre en la orina o las heces.

Sangrado debajo de la piel que podría tener el aspecto de un moretón.

Dificultad para respirar o respiración rápida.

Piel fría o húmeda.

Fatiga.

Irritabilidad.

Asimismo, comentó que los niños sienten una gran pérdida de energía y los adultos mayores se quedan dormidos frecuentemente durante el día.

Prevención

Sergio Recuenco exhorta a la ciudadanía a acudir al centro de salud más accesible y cercano para recibir asistencia médica y así detectar cualquier enfermedad. “Debemos vestirnos con ropa que cubra el cuerpo como polos manga larga o cuellos tortuga. También hay que utilizar repelente”, dijo.

Agregó que la ciudadanía debe permitir que las autoridades correspondientes de la localidad ingresen a los hogares para así poder realizar el proceso de fumigación. Además, recomienda evitar las acumulaciones de agua. Por ello, indicó que “se deben tapar todos los contenedores que podrían ocasionar agua empozada, sobre todo en zonas donde ha llovido”, mencionó.

En cuanto a los colores de la ropa, Leslie Soto sostuvo que los claros, como el blanco y los pasteles, son una barrera de protección contra los mosquitos ya que estos tienen predilección por los colores oscuros. Por otra parte , César Cabezas pide no recurrir a la automedicación.

El médico epidemiólogo Antonio Quispe añadió tres mecanismos de prevención adicionales.

Usar zapatos en lugar de sandalias para evitar picaduras.

Dormir debajo de mosquiteros, sobre todo durante las primeras horas de la mañana.

Debido a que los huevos de mosquitos pueden pegarse en las paredes de los recipientes, estos tienen que ser sellados, pero también deben ser constantemente lavados usando una escobilla.

Wilder Díaz, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Colegio Médico del Perú, dijo que los gobiernos regionales deben educar a la población y llevar las campañas de prevención contra el dengue a todos los hogares del país. “El Ministerio de Salud (Minsa) tiene que tomar acciones eficaces y ser el líder que confronte esta lucha”, concluyó.

Respuesta del Ministerio de Salud

Rosa Gutiérrez, quien hasta el jueves fue ministra de Salud, ofreció detalles sobre las medidas que se están implementando para hacer frente al dengue. Defendió las acciones tomadas por su gestión, respondiendo así a las críticas recibidas con relación al manejo de la enfermedad.

“En este escenario donde el calentamiento global es mayor, con altas temperaturas y con la presencia de un ciclón, los establecimientos de salud tienen dificultades. Les puedo precisar que en la región Piura, nosotros hemos hecho todo el esfuerzo para la fumigación en tres ciclos”, explicó Gutiérrez.

La ministra precisó que su equipo de trabajo está dedicado a la realización del proceso de fumigación.

Señaló que se ha aplicado esta medida en ciudades donde existe un foco alto de contagio como Chulucanas, Sullana y Piura. “Nuestra concentración, con más de 300 fumigadores, está en esas zonas y este ciclo de fumigación se brinda cada seis días. Eso no significa que no trabajemos en otros lados, hay distritos pequeños en los que también tenemos que entrar”, añadió.

La exministra precisó que su equipo de trabajo está dedicado a la realización del proceso de fumigación. Afirmó que tienen altos comisionados en cada región evaluando este tema. Además, detalló que han enviado a las zonas con altos niveles de dengue diversos profesionales como epidemiólogos, médicos internistas, pediatras, enfermeros y biólogos para que hacer efectiva la atención de los pacientes.

Explicó que este año el dengue actuó en mayor proporción debido a que recién hemos superado la pandemia del COVID-19, donde la población estuvo en confinamiento, lo que ha provocado comorbilidades de distintas índoles en las personas.

Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, mencionó que su equipo alertó desde hace tres meses que el dengue iba a propagarse (Foto: Jorge Cerdán). / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JORGE CERDAN

Ranking internacional

El ingeniero Juan Carbajal, analista de datos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, compartió por redes sociales que el Perú es el segundo país con mayor tasa de mortalidad por dengue por cada millón de habitantes en Sudamérica, según estadística de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Primero se encuentra Bolivia, mientras que el tercer y cuarto lugar lo ocupan Brasil y Argentina, respectivamente.

Por otro lado, tomando en cuenta este ranking, entre los países con menor número de tasa de muertes por millón de habitantes se encuentran Paraguay (5), Ecuador (5) y Colombia (25).

Pronunciamiento del Colegio Médico del Perú

Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, mencionó que su equipo alertó desde hace tres meses que el dengue iba a propagarse debido al ciclón Yaku y a las intensas lluvias. Aseguró que faltó liderazgo por parte del Minsa y no hubo un trabajo en equipo con los gobiernos regionales. “Esta coyuntura en parte es su responsabilidad ya que no hubo la educación correspondiente”, dijo. El especialista exhortó a las autoridades a actuar con mayor rigurosidad. “El virus está descendiendo, pero no al nivel que lo afirma la ministra, todavía debemos mantenernos alertas”, concluyó.

Christian Requena, decano del Consejo Regional del Colegio Médico en Piura, añadió que le pidieron al Minsa que realice actividades de prevención contra el dengue en la región. No obstante, las acciones fueron tardías, lo que demostró que la magnitud de su interés fue baja.