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Resumen

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El 41,6% de casos totales de violencia escolar reportados entre el 2024 y el 2026 son de tipo físico, seguidos de violencia psicológica y sexual.
El 41,6% de casos totales de violencia escolar reportados entre el 2024 y el 2026 son de tipo físico, seguidos de violencia psicológica y sexual.
/ Antonio Tarazona / El Comercio
Por Renzo Giner Vásquez

Durante los dos primeros meses del 2026, ya se han registrado 193 reportes de presuntos hechos de violencia escolar en el país, según SíSeVe, el portal abierto a la ciudadanía administrado por el Ministerio de Educación (Minedu).

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Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.