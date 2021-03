Conforme a los criterios de Saber más

“Me acaban de entregar un cofre vacío sin las cenizas de mi familiar. Yo quiero entrar a ver el procedimiento y saber qué cenizas le ponen a mi cofre”, decía Julio Chupite el 25 de febrero, día en que se hicieron públicas, al menos, ocho denuncias de incineraciones irregulares realizadas en el cementerio El Ángel.

Así como la familia Chupite, varios deudos también informaron que les entregaron urnas vacías. Y, otros testimonios recogidos ese mismo día, señalaron que se había observado a los trabajadores del camposanto de El Agustino, colocar varios cadáveres en el horno de cremaciones, sin ninguna forma de ser individualizados.

Las denuncias se hicieron en la comisaría de Santoyo y la investigación se puso a disposición del Ministerio Público y las autoridades sanitarias de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro del Ministerio de Salud. Y para el 26 de febrero, la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM) ya había clausurado de manera temporal el crematorio, operado por la empresa FAECO desde el 28 de febrero del 2018.

A casi un mes de las irregularidades denunciadas, la Beneficencia de Lima, administradora del cementerio El Ángel, se encuentra en una disputa con FAECO por el local de cremaciones. Daniel Cáceda Guillén, sub gerente de Negocios y Cooperación de la SBLM, indicó a El Comercio que tras lo ocurrido se decidió rescindir el contrato de concesión y se le otorgó un plazo de 5 días hábiles a la empresa para que retire insumos y equipos del camposanto.

“Dentro de las cláusulas del contrato se establece que ante este tipo de situaciones irregulares, la Beneficencia puede terminar el contrato. Nosotros ya cumplimos con enviar una carta notarial (el 3 de marzo), en donde informamos sobre todas estas medidas a FAECO. El plazo para que ellos nos entreguen el crematorio venció el 10 de marzo y exhortamos a la empresa a que se acerque a desalojar el lugar. En momentos como este, es vital que el espacio siga operando”, explica Cáceda.

Vale indicar que de en la carta notarial enviada a Federico Alcides Fajardo Reinoso, encargado de FAECO, se señala que en caso no se cumplan con las cláusulas de entregar el inmueble en buen estado y retirarse en los plazos indicados, etc., se deberá pagar una penalidad moratoria de 200 dólares por cada día de retraso en el cumplimiento.

En tanto, la Beneficencia informó que ha tomado la decisión de operar el crematorio y de utilizar las ganancias para potenciar y mantener los programas sociales que maneja en favor de niños, jóvenes y adultos mayores. “Debido a la pandemia del coronavirus, nuestros ingresos se vieron comprometidos, pero la Beneficencia nunca dejó de dar continuidad a sus proyectos. Ahora, esta unidad de negocio nos va a permitir crear nuevas iniciativas en favor de la ciudadanía y hacer nuevas inversiones en los cementerios, con la finalidad de incrementar nuestros productos funerarios para poder revalorar estos espacios”, indica el funcionario.

Los descargos

Este Diario se comunicó con el empresario Fajardo Reinoso, quien rechazó las acusaciones de incumplimiento de contrato y de cremaciones colectivas. “Lo que sí es cierto es que se entregó una urna vacía, pero ese fue un error tanto de la persona que pidió el servicio como de nuestro trabajador. Ese fue un error humano y sin ninguna mala intención”, señala.

“Nosotros no aceptamos lo de las cremaciones grupales. Para el conocimiento de las personas, en un horno no entran varios cadáveres a la vez. No es posible eso. Los hornos operan de acuerdo a su capacidad y estas son según los estándares que manejan los fabricantes. Es imposible que entren dos, tres, cuatro o cinco cadáveres como se llegó a manifestar”, explica el empresario a El Comercio.

Asimismo, Federico Fajardo detalló que sus abogados se han encargado de “contestar todos los documentos que la Beneficencia les ha enviado”. El empresario sostiene que hasta el momento son tres cartas notariales las que se les han hecho llegar a la SBLM en las fechas del 9, 10 y 18 de este mes.

“Hemos solicitado hablar con el gerente general de la Beneficencia. Un contrato no se puede rescindir de esa forma, hay varias instancias y nosotros vamos a seguir con el debido proceso”, enfatiza Fajardo.

En el supuesto que tengan que abandonar el local, el empresario señala que no sería posible hacerlo en el plazo de 5 días hábiles, como el que les ha otorgado la Beneficencia. De acuerdo con sus cálculos, serían entre 30 a 45 días los que tomarían retirar los dos hornos y las dos cámaras de frío que tiene en el local. “Hay que desarmar las máquinas, romper paredes y ver el tema operativo”, resalta.

En tanto, el crematorio del cementerio El Ángel, que llegaba a incinerar hasta nueve cadáveres diarios, continuará clausurado hasta que las partes involucradas lleguen a un acuerdo. Desde la Beneficencia de Lima, informaron a El Comercio que la decisión de terminar con el contrato de concesión es irrevocable y que esperan que FAECO pueda desocupar el inmueble a la brevedad para que la institución pueda hacerse cargo del tema operativo.

Más datos

Un reporte de abril del 2020 elaborado por la Defensoría del Pueblo, advertía que en Lima Metropolitana solo existen dos crematorios públicos. Además del cementerio El Ángel en El Agustino, que actualmente se encuentra cerrado, el otro se ubica en el cementerio Santa Rosa de la PNP en Chorrillos. En ambos lugares los precios sobrepasaban los S/1.600.

Mientras que los crematorios en establecimientos privados llegaban a ser cuatro y hasta esa fecha, los precios oscilaban entre los S/1.800 y S/3.900

En el caso del Callao, la entidad identificó dos crematorios -público y privado- que funcionan en Bellavista, uno es el del cementerio Baquíjano y el otro en la Asociación Cementerio Británico, con precios que sobrepasan los S/760 y llegan hasta los S/1.500.

A continuación, la data completa que registró la Defensoría del Pueblo hasta el primer trimestre del año pasado.

Región Provincia/Distrito Crematorio Público Crematorio Privado Amazonas - No No Áncash - No Sí (Chimbote) Apurímac Abancay No No Arequipa Arequipa No Sí (No específica) Ayacucho Huamanga No No Cajamarca - No No Callao Callao (Bellavista) Baquíjano y Carrillo Asc. Cementerio Británico Cusco Cusco No Centro Tanatológico Cusco Huancavelica - No No Huánuco Huánuco No Cementerio Divino Descanso Ica - No No Junín Huancayo Cementerio General de Huancayo No La Libertad Trujillo No Crematorio El Ángel Cementerio El Remanso Lambayeque Chiclayo No Cementerio El Ángel Cementerio Jardines de la Paz Lima Metropolitana El Agustino / Chorrillos Él Ángel / Santa Rosa PNP Cementerio Campo Fe Norte (Puente Piedra)

Cementerio Jardines de la Paz (Villa El Salvador y La Molina)

Cementerio MAPFRE Campo Santo Huachipa (Lurigancho-Chosica) Lima Provincias Huaura (Santa María) No Cementerio Campo Fe de Santa María Loreto Maynas No Empresa Funeraria Privada Jardines del Edén Madre de Dios Tambopata No No Moquegua Moquegua No No Pasco - No No Piura Piura No Cementerio Jardines Celestiales Cementerio de Mapfre Puno - No No San Martín Moyobamba No Sí Tacna Tacna No Sí Tumbes - No No Ucayali Coronel Portillo No No

