El Censo Nacional 2025 llegó a su fin y según el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán, el 97 % de viviendas en todo el Perú recibieron a los censistas. Los resultados serán entregados entre fines de marzo y la primera quincena de abril del próximo año.

Además, Morán precisó que las personas que faltan ser censadas, aún se continúa atendiendo desde la plataforma virtual.

Censo en provincias

En entrevista con Canal N, el titular del INEI sostuvo que se presentaron incidentes en algunas provincias al interior. En el caso de Pataz, región La Libertad, el trabajo de los censistas fue impedido debido a la presencia de minería ilegal.

También en Madre de Dios y en distritos con conflictos de límites territoriales, se vivió una situación similar. Sin embargo, se viene coordinando la ayuda de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas para culminar el censo.

Más de 40 mil censistas a pie

En el operativo nacional participaron cerca de 40 mil funcionarios censales, de los cuales 24 mil fueron censistas.

Morán puntualizó que se registraron un total de 102 agresiones verbales y 700 accidentes. Estos últimos fueron atendidos en nosocomios ya que todos los censistas contaban con seguro.

Para quienes no fueron censados por motivos de ausencia u otras razones, el INEI mantiene habilitada la opción del censo virtual a través del portal www.censo2025.com.pe.

Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a contactarse a su central telefónica para atender consultas o resolver dudas respecto al censo al: 0800 70225 / (01) 743 5331en el horario de lunes a domingo, de 7:30 a. m. a 8:30 p. m.