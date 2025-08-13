El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, informó que 2.145 680 viviendas ya han sido censadas en todo el país, durante la primera semana de Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas.

Morán destacó el compromiso y la dedicación de los censistas que recorren cada rincón del territorio nacional.