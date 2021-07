Un grupo de trabajadores del Reniec viene acatando un paro de labores en los exteriores de la oficina principal de la entidad, ubicada en el jirón Cusco, en el centro de Lima. Robin Seminario, representante del sindicato estatal, explicó que la paralización se debe al cambio en el horario de atención en plena pandemia del COVID-19.

En diálogo con Canal N, Seminario explicó que este nuevo horario perjudica a los ciudadanos y a los trabajadores, pues el tiempo de atención disminuye e implica que más empleados asistan en el mismo turno, lo que dificulta mantener las medidas de seguridad frente al COVID-19.

“Esta medida se ha dispuesto sin tomar en cuenta la opinión de la gente, no hay condiciones de salud para la atención al público. Antes eran dos horarios, uno de 7 a.m. a 12, luego había una hora de desinfección y, de 1 p.m. a 6 p.m. era el segundo horario. Eso daba un total de 10 horas de atención. Ahora la atención se ha reducido de 8:00 am. a 3:45 pm, así se va a reducir el tiempo de atención. Lo que dicen es que todos trabajaremos en un solo horario, pero eso genera aglomeración. Hay una situación de COVID-19, tiene que haber un horario con turnos intercalados”, manifestó Seminario.

Agregó que han presentado oficios a las altas autoridades del Reniec para que tomen en cuenta la posición de los trabajadores, pero afirmó que no han tenido ninguna respuesta. Detallaron que muchas de las personas que asisten a sus instalaciones precisan de tomarse una fotografía, para lo cual deben sacarse la mascarilla.

“El ciudadano tiene que sacarse la mascarilla para las fotos y eso expone a todos. Los trabajadores hemos reiterado en nuestras cartas que no hay una comunicación. Los ambientes para el refrigerio no cuentan con ventilación y son espacios en que los trabadores se sacaran las mascarillas”, agregó.

Reniec se pronuncia

En un comunicado, el Reniec señaló que el cambio de horario busca dar un mejor servicio a la ciudadanía. Además se señala que sus locales cumplen con las medidas de seguridad necesarias para proteger a los ciudadanos y sus trabajadores. Lamentaron la decisión de un grupo de funcionarios, pero respetaron su derecho manifestarse.

“El Reniec continúa implementando las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir el contagio de la COVID-19 en los usuarios y nuestros colaboradores, teniendo en consideración los nuevos aforos dispuestos por el gobierno para la reactivación económica y la disminución de los niveles de alerta sanitaria”, se lee en el mensaje.

“Reconocemos el derecho de los trabajadores a tomar este tipo de medidas, pero lamentamos que no se ajusten a las necesidades de atención a los usuarios, toda vez que lo que persigue el Reniec es mejorar la calidad de la atención al público y disminuir las largas colas que a diario se forman en nuestras agencias”, agrega el escrito.

