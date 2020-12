A pocas horas de la Nochebuena, comerciantes y compradores continúan en las inmediaciones de Mesa Redonda, ubicado en Cercado de Lima, realizando sus compras de último momento por Navidad, informó Canal N.

A estas horas de la noche, la afluencia es mínima; sin embargo, los comerciantes aún no cierran sus negocios debido a que las personas continúan llegando. De acuerdo con el citado medio, durante la mañana y por la tarde, Mesa Redonda estaba llena de compradores y no se podía transitar de manera adecuada. Algunos no respetaban la distancia física y tampoco hacían uso correcto de las mascarillas, medidas preventivas para evitar el COVID-19.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que si las personas desean asistir a los centros comerciales, lo adecuado es que, antes de comprar, elaboren una lista de los productos que necesitan, elegir un lugar cerca de su vivienda, llevar bolsas propias y no salir en horas punta.

También es esencial usar la mascarilla, protector facial y llevar alcohol. Asimismo, en los lugares de compras será necesario respetar la distancia física (al menos metro y medio), no asistir con menores de edad o con adultos mayores, no tocar productos que no se van a comprar y priorizar el pago con tarjetas.

Una vez en casa, desinfectar los zapatos usados, lavarse las manos durante al menos 20 segundos y desinfectar los productos comprados.

El sector de Salud también especificó que el aforo máximo permitido en los centros y en los conglomerados comerciales será de 40% en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima Provincias, Lima Metropolitana, el Callao y la provincia del Santa (Áncash).

