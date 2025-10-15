Presuntos manifestantes y agentes de la Policía Nacional se enfrentaron este miércoles, 15 de octubre, en la avenida Abancay, durante el desarrollo de la movilización convocada por colectivos juveniles.

Los enfrentamientos comenzaron cerca de las 7 p.m. en las cercanías del Congreso de la República, cuando un grupo de sujetos, apostados frente a la plaza Bolívar, arrojó proyectiles a los agentes del orden e intentó derribar las rejas de metal que los efectivos colocaron para impedirles el paso.

Manifestante protesta con una bandera en medio del caos generado en la avenida Abancay | Foto: Diana Marcelo / El Comercio

La situación pasó a mayores cuando estas mismas personas prendieron fuego en el lugar, lo que obligó a los policías a dispersarlos empleando gases lacrimógenos. A partir de ese momento, el caos se apoderó del lugar y los enfrentamientos se tornaron aún más violentos.

Los presuntos manifestantes arrojaron todo tipo de proyectiles contra los agentes e incluso los atacaron con fuegos artificiales. La Policía formó hasta tres cordones de seguridad para hacer retroceder a los revoltosos y retomar el control de la vía.

Después de varios momentos de tensión, los enfrentamientos continuaron en el cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, a la altura del parque Universitario.

Incidentes durante la movilización ciudadana convocada para este miércoles 15 de octubre en el Cercado de Lima| Foto: Diana Marcelo / @photo.gec

Al menos cuatro policías fueron asistidos por sus compañeros tras resultar heridos, mientras que, del lado de los manifestantes, también se reportaron algunos afectados por proyectiles e inhalación de humo.

Presidente se pronuncia tras actos de violencia

En un mensaje en su cuenta de ‘X’, el presidente de la República, José Jerí, se pronunció sobre los hechos de violencia provocados por presuntos manifestantes durante la movilización ciudadana del miércoles 15 de octubre.

“La expresión ciudadana en las calles es un derecho ante la falta de atención del Estado por muchos años; sin embargo, no permitiremos que un grupo reducido pretenda usar la violencia como camino Nuestras cámaras y las de la Municipalidad Metropolitana de Lima están transmitiendo en vivo todo”, escribió el mandatario.

Fotos: Diana Marcelo/ @photo.gec