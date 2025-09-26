Un incendio se registró la mañana de hoy, viernes 26 de setiembre, en una conocida galería de artesanías ubicada en el cruce de 28 de Julio y Garcilazo de la Vega, en la zona de Wilson, frente al Campo de Marte, distrito de Cercado de Lima. Al lugar llegaron nueve unidades de los Bomberos del Perú para controlar las llamas.

Testigos indicaron que el fuego se inició en una de las casas de material noble que funcionan como lugar de venta y depósito. Gran parte de los comerciantes han llegado y logrado sacar sus pertenencias. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni fallecidos.

Buenos Días Perú indicó que en la galería también funcionan restaurantes y negocios de impresiones. Los hombres de rojo tuvieron que abrir algunos de estos comercios y así evitar que las llamas se sigan expandiendo, sin embargo, se puede ver en imágenes que el fuego aún está consumiendo la parte de atrás del predio.

La zona ha sido acordonada por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para evitar cualquier otro incidente. También se encuentra personal de Serenazgo que ayuda en labores de contención.

Se exhorta a la ciudadanía no transite por el lugar y a los conductores tomar otras vías alternas.

Defensa Civil evalúa desastre

Se dio a conocer que personal de Defensa Civil en trabajo conjunto con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) evaluarán los daños causados por el incendio en esta zona comercial.

Además, verificarán si otros negocios aledaños han sufrido daños.

¿Qué hacer en caso de un incendio?

Si estás en un incendio, lo primero que debes hacer es mantener la calma, luego evacúa inmediatamente usando las rutas de escape designadas, y evita los elevadores. Llama a los Bomberos Voluntarios del Perú al número 116 para solicitar ayuda profesional, y una vez fuera, reúne a todos en un punto de encuentro seguro.