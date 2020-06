Un taxi y un bus del corredor azul chocaron esta mañana en la Av. Tacna cruce con el Jr. Huancavelica, en el Cercado de Lima, en pleno estado de emergencia por el nuevo coronavirus (COVID-19). El accidente se reportó a las 5:46 a.m., según el portal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (Cgbvp).

“Ha patinado, (el chofer del bus) me dijo que no ha podido parar. Yo estaba parado en el semáforo. Cuando cambió la luz me puse a avanzar y el bus avanzó y me impactó”, detalló a 90 Matinal el conductor del taxi de placa BLV-612.

En tanto, el conductor del bus del corredor azul indicó al matinal que fue el taxista quien no frenó a tiempo. Ninguno de los choferes fue identificado por el noticiero.

“El taxi estaba invadiendo el carril, estaba casi a la mitad del carril. Yo estaba cruzando, lo vi y traté de frenar, le toqué el claxon y él no pudo parar. Parece que la lluvia ha hecho que patine", señaló.

En las imágenes difundidas se observa a ambas unidades completamente dañadas en la parte delantera. El chofer del taxi quedó con una leve herida en el rostro.

Hasta el lugar llegó personal de la comisaría de Monserrat y tres unidades del cuerpo de bomberos. Ambos conductores serán llevados a la dependencia para las investigaciones del caso.

Cercado de Lima: reportan choque entre taxi y bus del corredor azul en la Av. Tacna. (Video: Latina)

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

